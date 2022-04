Il segreto è buttarci il lievito, incredibile: se lo lasci in lavatrice succede l’impensabile

Ecco cosa accadrebbe se versassi del lievito nella tua lavatrice, il risultato è incredibile e inaspettato da tutti.

Usi il lievito soltanto per preparati dolci lievitati, il pane o la pizza? Stai sbagliando, perché questo preziosissimo ingrediente si adatta a mille utilizzi.

Uno, ad esempio, è quello legato alla pulizia profonda degli elettrodomestici e in particolare della lavatrice. Inoltre, può aiutarci anche a sbiancare e a rendere più brillanti i nostri vestiti. Scopriamo insieme in che modo può farci ottenere dei risultati straordinari!

Lavatrice, un covo di batteri, muffe e calcare

La lavatrice potrebbe sembrare l’elettrodomestico più pulito che possediamo in casa: alla fine, il suo compito è proprio lavare!

In realtà, però, tutto lo sporco dei vestiti con cui entra quotidianamente in contatto può provocare l’insorgenza di microorganismi dannosi, come i batteri, le muffe e naturalmente il calcare.

Chiunque di noi possieda una lavatrice e se ne occupi della pulizia utilizza i classici detergenti disponibili nei principali supermercati, oppure ingredienti naturali come il limone e l’aceto.

Ma se ci fosse un altro ingredienti naturale che si rivelasse una vera e propria bomba contro lo sporco della lavatrice? Stiamo parlando del lievito bianco in polvere!

Il lievito in polvere come soluzione per pulire la lavatrice

Il lievito in polvere, in coppia con l’aceto, è un ingrediente fondamentale per la pulizia profonda della lavatrice, per eliminare i microorganismi e per prevenire i cattivi odori emanati da questo preziosissimo elettrodomestico.

Ecco qual è la procedura da seguire per usare il lievito in polvere in lavatrice:

versare 20 grammi di lievito in polvere, accompagnati da 200 millilitri d’aceto, all’interno del cestello; avviare la lavatrice a vuoto a una temperatura di circa 90°C; ripetere l’operazione una volta al mese per mantenere il risultato.

Ci sono casalinghe che utilizzano il lievito in polvere anche per sbiancare i vestiti! Per rendere i nostri capi più bianchi, è sufficiente metterli in ammollo in una bacinella con un cucchiaino i lievito bianco, per effettuare una sorta di prelavaggio, prima di inserirli nel cestello della lavatrice. Il risultato sarà sorprendente, perché i vostri capi risulteranno più bianchi e brillanti.

Dimentichiamoci dei cattivi odori, dei microorganismi e dei capi bianchi che diventano facilmente grigi o rosa: con il lievito in polvere arriva la soluzione definitiva per i nostri vestiti. Fateci sapere se avete già sperimentato l’uso di questo validissimo ingrediente anche fuori dalla cucina.