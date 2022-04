“Ha speso 20 milioni”, Pier Silvio non bada a spese per Silvia Toffanin: un regalo così lo vorrebbero tutte | FOTO

Silvia Toffanin andrà a vivere in una villa da urlo. Si tratta della nuova residenza che Pier Silvio ha acquistato a Portofino.

Le tanto agognate nozze per Silvia Toffanin sembrano essere dietro l’angolo!

Matrimonio in vista per Silvia Toffanin

Silvia Toffanin è legata a Pier Silvio Berlusconi sin dal 2002. Dalla loro unione sono nati due figli. I due, però, non si sono ancora sposati. Si vocifera, però, che le nozze tanto sperate dai fan della coppia, potrebbero essere dietro l’angolo.

Il figlio di Berlusconi, però, è stato spesso sotto i riflettori, soprattutto, a causa dei presunti tradimenti alla talentuosa Silvia Toffanin. E lei ha sempre smentito. Anche le indiscrezioni secondo cui la coppia, in realtà, si sia sposata in segreto con il suo compagno di sempre. La verità, stando a quanto affermato da Silvia, è che loro sono felici così e che di gossip ne inventano ogni giorno uno nuovo sul loro conto.

Il nuovo acquisto di Pier Silvio

Pier Silvio Berlusconi ha appena speso 20 milioni di euro. Per lo meno è questa la spesa esborsata stando a quanto ha sostenuto il Corriere. In pratica, l’Ad di Mediaset ha messo gli occhi su Villa San Sebastiano, a Portofino, in Provincia di Genova. Una dimora extra lusso che si è aggiudicato per quella cifra.

Si tratta di una dimora molto lussuosa, con un’estensione di circa 1000 metri quadri. La villa si compone di 9 camere, ben 7 bagni e una piscina. Non manca un terreno composto da uliveti e vigneti che supera circa 1,3 ettari. La vista sul golfo di Tigullio dalle finestre della villa, è davvero mozzafiato. Si vocifera che la coppia, con i figlia al seguito, andrà a vivere nella villa quando scadrà il contratto con il Castello di Portofino o forse ci andranno per un solo periodo dell’anno.

La villa prende il nome da una cappella che si trova lì vicino. L’edificio risale al 1500 ed è localizzata in cima al monte di Portofino, su un terrazzamento. L’ultimo restauro è stato fatto da Gae Aulenti negli anni ’70. Un vero e proprio gioiello.

L’acquisizione è stata fatta attraverso la società Luca Bassani Antivari, possessore di diversi immobili in Liguria. L’acquisizione è stata fatta grazie all’intermediazione delle banche Intesa San Paolo e Deutsche Bank. Una trattativa che è stata seguita anche da Luca Fossati, l’avvocato di fiducia di Mediaset nonché socio dello studio legale Chiomonti.