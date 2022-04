“È lei la mamma segreta di Harry e William”, Scandalo a Windsor: 40 anni dopo salta fuori tutto

Scandalo nella Royal Family. Dopo 40 anni spunta fuori tutta la verità: è lei la mamma segreta dei principi Harry e William. Ecco che cosa sta succedendo in una delle dinastie più potenti d’Europa.

Salta fuori un’indiscrezione che lascia tutti senza parole. Dopo 40 anni ecco tutta la verità: è lei la vera mamma di Harry e William. Scandalo a Windsor.

Scandalo a Windsor, dopo 40 anni spunta fuori una scomoda verità

Harry e William sono i nipoti prediletti della regina Elisabetta. Da quando entrambi sono convolati a nozze, le strade dei due fratelli si sono separate definitivamente.

La famiglia reale non ha accettato, con grande entusiasmo, il matrimonio del secondogenito del Principe Carlo con l’ex attrice americana, Meghan Markle e ancor meno è piaciuta alla Royal Family la decisione del principe di interrompere ogni rapporto di sudditanza con la corona britannica.

Se è vero che i loro rapporti, oggi sono più freddi che mai, un tempo, però, i due fratelli erano tanto legati. Dei figli di Lady Diana e del Principe Carlo si è sempre parlato. I principini sono sempre stati al centro dell’attenzione e anche da adulti, continuano ad essere protagonisti di gossip e scandali.

A tal proposito, spunta fuori un’indiscrezione che lascia tutti sbigottiti: la mamma dei due rampolli di casa Windsor e un’altra donna. Ecco tutta la verità dopo 40 anni.

Chi è la vera mamma di Harry e William

Lady Diana non è la vera mamma di Harry e William? Spunta un’indiscrezione che lascia sbigottiti. Il magazine tedesco Meinen Freizeit, ha dedicato un numero ai due rampolli di casa Windsor affermando che la vera madre dei due principi porta un altro nome, quello di Tiggy Legge-Bourke.

In realtà, lo scoop riportato dal settimanale tedesco deve essere letto in chiave metaforica. Viene citata tale Tiggy Legge-Bourke per indicare una figura fondamentale nella vita dei due principini.

La donna in questione altri non è che la ex tata dei figli di Lady Diana. La signora Tiggy si è occupata di Harry e William fin dai loro primi anni di vita. In più occasioni, si è sostituita anche alla principessa quando quest’ultima non è stata bene per via dei suoi profondi momenti di malinconia e tristezza causati da un matrimonio troppo affollato.

Tiggy Legge-Bourke viene assunta nel 1993 da Carlo. Bella, intelligente e affascinante, si dice che sia entrata più volte in conflitto con la principessa Diana, la quale era convinta che la tata dei suoi figli avesse una relazione clandestina con il Principe Carlo.

Voci, queste, che non sono state mai confermate. Tiggy Legge-Bourke è stata per Harry e William davvero una seconda mamma. I principi ancora tutt’oggi continuano ad essere legati a lei.

Lo sapevate, per esempio, che è stata scelta per essere la madrina di Archie, figlio di Harry e Meghan? La tata si è sempre comportata in modo amorevole con i principi, mostrando sempre un grande affetto materno, tanto da essere considerata la loro mamma del cuore.