“Certi amori rimangono per sempre”, Ida Platano ritorna tra le sue braccia a UeD

Dopo la fine della breve frequentazione con il giovane Alessandro, Ida Platano è tornata tra le braccia di un cavaliere noto. Vediamo chi è.

Ida Platano è la parrucchiera di Brescia che, grazie alle sue vicissitudini nel parterre di UeD, è diventata anche una seguitissima influencer.

Le storie d’amore di Ida Platano

Non sembra essere una stagione fortunata per Ida Platano. Dopo una brevissima storia d’amore con il cavaliere Marcello, Ida era pronta ad uscire con Diego che, poi, si è rivelato non avere le stesse intenzioni della dama.

Ai due uomini è seguito Alessandro, il ragazzo salernitano sceso proprio per Ida Platano. Dopo oltre un mese di frequentazione, ricca di corteggiamenti, passione ma anche di screzi, tra i due si è messo il punto perché Ida non vedeva futuro.

Da qualche puntata, però, una piccola scintilla sembra essersi accesa negli occhi di Ida, grazie all’arrivo di un nuovo cavaliere per lei. L’uomo, che si chiama Ilie in onore di uno sportivo, sembra comprenderla molto.

Chi è tornato nel parterre?

Nella puntata di mercoledì 6 aprile 2022, un cavaliere che è stato molto legato ad Ida Platano, ha fatto il suo ritorno. Si tratta di Riccardo che, dopo un anno di assenza dallo studio, è tornato per ricercare l’amore. Di nuovo. Sì perché la relazione con la bella Roberta, è bell’e che finita.

Riccardo ha dichiarato di essere in cassa integrazione e che ha avuto la possibilità, in questi mesi, di seguire il programma. Per questo motivo, ha avuto ben chiare le dinamiche che ci sono state in studio, soprattutto quelle legate alla sua ex Ida.

All’inizio, le ha rimproverato alcune dichiarazioni fatte proprio nei suoi confronti. Ad esempio, Ida aveva affermato che, nel corso dei mesi di relazione con Riccardo, era diventata il suo zerbino.

Dopo i soliti battibecchi iniziali, è subentrata anche Gemma che ha preso parola e si è espressa sulla relazione d’amore che c’è stata tra i due. Gemma, essendo molto vicina ad Ida, ha avuto modo di vivere indirettamente ciò che ha vissuto la donna.

Dopo gli attacchi e la titubanza iniziale, a Riccardo è stato chiesto se volesse ballare con Ida. Lui ha risposto sì e i due si sono stretti in un abbraccio interminabile. Ad Ida Platano sono spuntate anche le lacrime. Il motivo è semplice: la loro storia d’amore era finita per incomprensioni e non perché non c’era più amore.