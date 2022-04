Bianca Guaccero, quanto prende di mantenimento dall’ex marito? Ammazza che cifre!

Bianca Guaccero, sapete quanto percepisce come mantenimento la bella presentatrice, dall’ex marito? Parliamo di cifre davvero inaspettate. Non lo immaginereste mai.

La regina di Detto Fatto, con un matrimonio naufragato alle spalle e una figlia a carico, ha diritto a un assegno di mantenimento. Sapete quanto sborsa il suo ex marito? Assurdo.

Bianca Guaccero, star poliedrica della TV

Bianca Guaccero è un personaggio televisivo amatissimo e poliedrico. Attrice, cantante e conduttrice, è tra i volti noti italiani più amati. Da diversi anni è al timone di Detto Fatto su Rai 2.

Classe 1981, è nata a Bitonto, in una famiglia molto unita. La sua infanzia non è stata semplice. In un’intervista rilasciata a Ok salute, la bella presentatrice ha dichiarato di aver combattuto fin da piccolina contro il bullismo, situazione che si è verificata anche qualche anno fa, quando, proprio sui social, è stata massacrata per il suo aspetto fisico.

Ironica, solare e divertente sul piccolo schermo, fuori dagli studi televisivi è molto timida e riservata. Poco si conosce della sua vita privata. Lo sapevate che è stata sposata con un importante uomo?

Purtroppo il loro matrimonio è naufragato per motivi che non sono mai stati resi noti. Sapete quanto percepisce di mantenimento la presentatrice dall’ex marito? Cifre davvero assurde.

Quanto percepisce di mantenimento la bella conduttrice

La vita sentimentale di Bianca Guaccero non è mai stata oggetto di particolari gossip e pettegolezzi. La bella conduttrice di Detto Fatto è convolata a nozze nel 2013 con un uomo molto importante, il regista Dario Acocella.

I due hanno avuto una bimba di nome Alice, nata nel 2014. Purtroppo nel 2017, il loro matrimonio è naufragato per motivi che la conduttrice non ha mai voluto rendere pubblici. Ovviamente, come succede anche alle donne comuni, pure la presentatrice Rai ha il diritto di percepire un mantenimento da parte dell’ex marito.

Lo stabilisce la legge italiana, soprattutto per far sì che i figli di coppie separate, possano crescere in un contesto anche economicamente equilibrato. Generalmente, in una coppia, se la donna non lavora, l’ex coniuge deve versare un assegno di mantenimento più cospicuo per il figlio o i figli, che verrà stabilito poi da un giudice.

Diverse la situazione per una donna separata che lavora e guadagna. Nel caso, per esempio, di Bianca Guaccero che è una nota presentatrice che guadagna anche cifre piuttosto alte, l’assegno di mantenimento non sarà da capogiro.

Se vi aspettate dunque cifre astronomiche, rimarrete delusi. In linea generale, volendo fare un calcolo presuntivo, potremmo dire che l’assegno di mantenimento per una donna divorziata con uno stipendio piuttosto alto, si aggira intorno ai 1000/1500 euro al mese.

Chiaramente, ogni caso è da valutare nel dettaglio. Dunque, le cifre percepite dalla conduttrice non sono da capogiro ma lei lavora e può contribuire ad assicurare ogni forma di benessere alla sua bimba.