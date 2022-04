UeD, Pinuccia distrutta: finalmente la verità sul grande dolore che cova dentro

By

Spunta finalmente tutta la verità sul grande dolore che la dama Pinuccia di UeD prova ormai da diversi anni. Le sue parole gelano lo studio di Maria De Filippi.

Il programma televisivo condotto dalla famigerata presentatrice Maria De Filippi negli ultimi giorni sta riscontrando un successo davvero inimmaginabile. Tutto questo è reso possibile ovviamente grazie a tutti coloro che hanno deciso di intraprendere un percorso nel dating show. Chi però ha deciso di fare parte del cast ha dovuto mettere in discussione perfino la propria vita privata. Da ormai diverso tempo la dama è alla ricerca di un compagno con cui trascorrere la sua quotidianità. Ultimamente la donna infatti si è particolarmente avvicinata al cavaliere Alessandro.

I due però hanno riscontrato svariati problemi ed attualmente la loro frequentazione è appesa letteralmente ad un filo. Nel tempo la donna ha conquistato l’ammirazione di molti, nel frattempo però ha attirato l’attenzione negativa dell’opinionista Tina Cipollari.

Quest’ultima infatti svariate volte si è letteralmente schierata contro di lei usando perfino delle parole particolarmente taglienti nei suoi confronti. D’altro canto la dama non ha affatto lasciato correre ed ha risposto prontamente ad ogni provocazione. Le sue risposte hanno perfino portato l’opinionista a piangere direttamente all’interno dello studio.

Pinuccia racconta finalmente la verità nello studio di UeD

Come vi abbiamo anticipato, sono numerosi gli episodi in cui le due si scontrano ferocemente. Nonostante la grande differenza d’età l’opinionista di certo non si frena. Le parole taglienti che predilige usare contro di lei sono però hanno scatenato una reazione inaspettata.

Nella scorsa puntata, come ormai siamo abituati a vedere, si è accesa una feroce discussione ma, inaspettatamente la dama ha confessato una verità disarmante. Per chi non lo sapesse, a differenza di molti, lei ha già vissuto un amore da favola, il quale ha caratterizzato particolarmente il suo presente.

Durante la discussione la donna ha detto: “Sai da quando è che io non sorrido più? Da 5 anni.” Successivamente il suo volto ha iniziato a rigarsi dalle sue stesse lacrime. Pronunciare queste parole è stato particolarmente difficile poiché cinque anni fa l’amore della sua vita è scomparso per sempre.

Nonostante gli anni passati, ogni giorno lui le manca sempre di più, lei attualmente vorrebbe solo trovare un qualcuno che l’accompagni nella sua quotidianità e non di certo che prendi il posto del suo defunto marito. Purtroppo però, la maggior parte delle volte lei non viene compresa, soprattutto dall’opinionista Tina, la quale non comprende affatto il suo dolore.