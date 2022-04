Tomaso Trussardi, amarissima vendetta per Michelle: ‘ruba’ la donna di Eros | FOTO

Il famoso imprenditore Tomaso Trussardi, ex della showgirl Michelle Hunziker, si vendica amaramente contro di lei rubando la donna di Eros Ramazzotti. Ecco tutta la verità su quanto è successo.

In questi ultimi mesi abbiamo sentito molto parlare della separazione dell’amatissima coppia. I due hanno trascorso insieme svariati anni coltivando il loro amore giorno dopo giorno, hanno condiviso gioie e dolori costruendo assieme ana famiglia splendida. Nonostante la lontananza infatti entrambi hanno dichiarato che tenteranno in ogni modo di non influenzare negativamente sulla crescita e sulla vita stessa delle due figlie.

Anche se entrambi hanno buoni propositi però le vicende accadute di recente parlano chiaro. Per chi non lo sapesse una voce in particolare tratta la presunta reale motivazione del loro allontanamento. Pare infatti che la causa sia proprio la vicinanza della donna, nonché sua ex moglie, con il famigerato cantante Ramazzotti. D’altronde, i due hanno condiviso così tanto che sarebbe davvero impossibile rimanere completamente distanti.

Inoltre dal loro matrimonio nacque Aurora, la quale ha un ottimo rapporto con entrambi i genitori. Oltretutto bisogna tener conto perfino del bacio scoccato in diretta televisiva del cantante e la showgirl. Insomma, dopo tutti questi eventi è umano che l’uomo non provi una particolare simpatia nei confronti dell’ex storico della sua ex moglie.

Tomaso Trussardi si vendica di Michelle Hunziker con la donna di Eros

Come vi abbiamo già anticipato la loro relazione non è di certo terminata nel migliore dei modi. Anche se entrambi non hanno mai ammesso di il reale motivo della loro separazione e tuttora appaiono insieme nelle giornate di relax, i dissapori non tardano ad arrivare. Per chi non lo sapesse, anche il cantante, ovviamente, ha incontrato nuovi amori dopo la separazione. Dopo la serie di avvenimenti che tutti ormai conosciamo, l’imprenditore Trussardi ha deciso quindi di vendicarsi proprio con un donna molto vicina all’ex della showgirl.

Nella giornata di ieri l’uomo ha festeggiato il suo compleanno con una piccola festa a cui sono state invitate solo le persone più care. Fra queste vi è proprio la storica ex del cantante, Marica Pellegrinelli.

L’imprenditore, come si può ben notare dall’immagine sopra inserita, ha deciso di pubblicare un selfie con la donna. Tutto nella norma se non fosse per la descrizione sopra aggiunta, ovvero: L’è mia er!. Le sue parole sono in realtà una chiara frecciatina rivolta al cantante, la quale voleva sottolineare la vicinanza con l’ex moglie di Eros.