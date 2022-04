Maria ‘fatta fuori’, tutto in mano a Silvia Toffanin: indiscrezione bomba | Drastica decisione di Pier Silvio

Potrebbe arrivare un piccolo terremoto a Mediaset dopo la scelta di sostituire Maria De Filippi con un’altra: Silvia Toffanin. Vediamo perché.

Per la stagione estiva potrebbe andare in onda una nuova stagione di Uomini e Donne. Sì ma cosa c’entra Silvia Toffanin?

Maria De Filippi fatta fuori?

Impossibile pensare a Uomini e Donne senza Maria De Filippi alla conduzione. Eppure, si stanno facendo strada delle voci sempre più insistenti che Uomini e Donne potrebbe andare in onda anche in una versione estiva in cui, Maria De Filippi non sarebbe inclusa. Sì, avete letto bene.

Al timone del programma potrebbe esserci Silvia Toffanin oppure Simona Ventura. La scelta spetterebbe a Piersilvio Berlusconi. In realtà, lo zampino di Maria De Filippi ci sarebbe lo stesso. La decisione di creare una versione estiva del dating show sarebbe voluta proprio da lei, dato che il programma Ultima Fermata si sta rivelando un vero flop. Basti pensare che lo share settimanale è di soli 10/12%.

Se Maria De Filippi non ci sarà alla conduzione, sarebbero previsti, invece, i due opinionisti classici dello show pomeridiano di Canale 5. A Tina e Gianni, però, potrebbe aggiungersi un terzo opinionista. Lo show potrebbe andare in onda al posto di Temptation Island. In un intervista, Filippo Bisciglia, storico conduttore del programma, ha dichiarato di non saperne ancora nulla.

Silvia Toffanin al timone

L’altra novità, oltre all’assenza di Maria De Filippi e l’ipotetica presenza di Silvia Toffanin, sarebbe che il dating show più longevo della televisione italiana, nella sua versione estiva, potrebbe essere con cavalieri e dame vip.

Tra i nomi che spopolano tra le indiscrezioni, spicca quello di Antonio Zequila, rientrato da poco da una sola settimana di permanenza all’Isola dei Famosi. Tra gli altri nomi, spicca quello di Pamela Prati ma anche quello di Roger che è ancora sull’Isola e che sta intraprendendo una relazione con la bella Estefania.

Le indiscrezioni che si susseguono sul web, però, non hanno trovato un riscontro positivo ma nemmeno una smentita, per ora. Il programma potrebbe andare in onda tra giugno e luglio. Gli studi in cui andrebbe girato lo show resteranno sempre gli Elios.

Dunque, non ci resta che aspettare conferme ufficiali. E’ da diverso tempo che si parla di una versione vip di U&D ma, ad oggi, non ci sono state ancora messe in onda o registrazioni. Se dovesse esserci davvero, sicuramente ne vedremo delle belle.