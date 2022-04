Maria De Filippi è famosa ma il fratello di più: lo vediamo ogni sera in TV | Chi l’avrebbe mai detto

Del marito di Maria De Filippi si sa tutto ma della sua famiglia d’origine? Non tutti sanno che suo fratello è in tv ogni sera. Vediamo chi è.

Si chiama Giuseppe e forse vedendo il suo volto, non ti renderesti nemmeno conto che è il fratello di Maria De Filippi.

Le ultime novità su Maria De Filippi

Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate della tv ma anche la più presente. Da Uomini e Donne ad Amici, passando per C’è posta per te, è una presenza fissa nelle case degli italiani che la seguono. Oltre ad essere conduttrice ha anche una casa di produzione che, com’è noto, sforna programmi quali Temptation Island e il nuovo Ultima Fermata che, però, si sta rivelando un flop.

Recentemente proprio ad Amici, è stato rivangato un episodio traumatico per la vita di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Insieme in auto, scamparono ad un attentato della mafia. Un episodio che spinse Maria De Filippi a promettere al padre che non sarebbe mai più andata in auto con il marito.

Mentre di suo marito, più famoso di lei, si conosce la qualunque, della sua famiglia d’origine, in realtà, si sa ben poco. In particolare, si sa poco del fratello. Eppure, è un volto molto noto anche lui.

Chi è il fratello Giuseppe

A parlare del fratello Giuseppe De Filippi, è stata la stessa Maria in alcune sporadiche interviste. Nonostante abbiano sette anni di differenza, i due sono cresciuti insieme tanto che lei lo considera come una delle persone più importanti della sua vita.

Nati entrambi a Milano, sono cresciuti insieme alla famiglia a Mornico Losana, trascorrendo il loro tempo libero nel vigneto di famiglia. Giuseppe si rivela subito molto bravo a scuola e anche tanto diligente, al contrario della sorella Maria. Quest’ultima, faceva disperare la mamma, insegnante di latino e greco. Il padre, invece, era informatore scientifico.

Ecco quindi che, Giuseppe divenne un punto di riferimento per Maria De Filippi e un vero e proprio mito. Da allora i due ne hanno fatta di strada. Mentre la carriera di Maria De Filippi è ben nota, non tutti sapranno che Giuseppe De Filippi è conduttore e giornalista del Tg5.

Se da ragazzini si litigavano sempre, con gli anni si sono avvicinati sempre di più, tanto da trascorrere insieme tutte le estati a bordo dello yacht di lei.