Ma quale Miriana Trevisan, Biagio si è buttato tra le braccia di un uomo: lo conosciamo tutti | FOTO

Spunta la foto choc di Biagio D’Anelli in compagnia di un uomo che sembrerebbe un volto noto dei reality Mediaset.

Poche ore fa, ha preso piede sul web una foto incredibile, che nessuno dei telespettatori del Grande Fratello VIP si aspettava.

Protagonista dello scatto, Biagio D’Anelli, che sembrerebbe proprio aver dimenticato Miriana Trevisan…

La storia d’amore tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan

Una delle coppie protagoniste di quest’ultima edizione del Grande Fratello VIP condotto da Alfonso Signorini è stata sicuramente quella formata da Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan.

I due hanno dato vita una relazione in cui non sono mancati tiri e molla e discussioni. Dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia, l’uomo era tornato in trasmissione per fare una sorpresa alla showgirl, alla quale aveva fatto un’intensa dichiarazione d’amore.

Dopo l’uscita di Miriana Trevisan dalla casa, però, qualcosa deve essere cambiato. I due, infatti, hanno interrotto ogni rapporto, non senza rancori.

Se Miriana sembra ancora vivere gli strascichi di quell’amore, lo stesso non pare per Biagio D’Anelli, protagonista della foto choc che sta circolando sul web nelle ultime ore.

Sembra proprio che l’uomo si sia già ripreso dalla rottura e abbia ritrovato un suo equilibrio. Nello scatto inedito, Biagio D’Anelli appare in compagnia d’un uomo, che sembrerebbe un volto noto della tv e con il quale pare abbia instaurato un rapporto piuttosto intimo.

Biagio D’Anelli e la foto choc tra le braccia di lui

Nelle ultime ore sta circolando sul web una foto incredibile che ritrae l’ex concorrente del GF Vip, Biagio D’Anelli, tra le braccia di un uomo.

Ecco di seguito la foto compromettente:

A seguito della foto, sono iniziati a circolare anche numerosi tweet di utente che tentano di scoprire chi sia l’uomo ritratto tra le braccia di Biagio.

io che alle due e un quarto del mattino che cerco una foto di spalle di biagio d’anelli per capire se è lui nella foto con urtis #jeru #mammascusa pic.twitter.com/w5or5YKbw3 — mammavienimiaprende (@mammascusa) April 8, 2022

Secondo alcune teorie, potrebbe trattarsi del noto Giacomo Urtis, anche lui concorrente della passata edizione del GF Vip, proprio assieme a Biagio D’Anelli.

La foto mostra un intenso abbraccio tra i due, che ha lasciato spazio a numerose teorie. Tra i due c’è una semplice amicizia o qualcosa di più? Noi rimaniamo in attesa di scoprirlo!