“La tengono sotto osservazione”, la principessa Charlotte preoccupa: William e Kate atteriti

La principessa Charlotte preoccupa William e Kate. I duchi di Cambridge sono atterriti, “la tengono sotto osservazione”. Ecco che cosa sta succedendo nella Royal Family.

Ansia nella famiglia reale inglese: la principessa Charlotte, secondogenita di Kate e William, sta facendo preoccupare i premurosi genitori. Ecco i dettagli.

Charlotte di Cambridge, la principessa ribelle

Kate e William sono una delle coppie reali più amate di sempre, non soltanto dai sudditi inglesi ma di quelli di tutto il mondo. Sembrano i protagonisti di una favola moderna destinata a durare per sempre.

I duchi di Cambridge sono i genitori di tre meravigliosi pargoletti, il principe George, futuro erede al trono, la principessa Charlotte e il principino Louis. Charlotte è dunque, almeno per il momento, l’unica femminuccia della famiglia Windsor-Middleton.

Nota a palazzo reale come la principessa ribelle, assomiglia tantissimo alla nonna Lady Diana. Esuberante, attiva, vispa e peperina, così è stata descritta dagli stessi genitori, con la principessina non c’è di certo da annoiarsi.

Rispetto ai fratellini è più esuberante, non sta ferma un minuto. Arrivano però delle notizie che lasciano interdetti i duchi di Cambridge: Kate e William sono preoccupati per la loro secondogenita. Ecco perché.

Kate e William preoccupati per la principessina

Kate e William sono preoccupati per la principessa Charlotte. La secondogenita di casa Windsor-Middleton è sotto speciale osservazione. Come mai? Sappiamo che i membri delle famiglie reali sono spesso protagonisti di eventi infausti che mettono il più delle volte a repentaglio la loro vita.

Fin da quando sono nati, Kate e William hanno assunto per i loro pargoletti delle guardie del corpo speciali. Anche la principessa ne ha una tutta per sé. Si tratta di una donna, a differenza dei suoi fratellini che sono scortati da uomini, che ha una formazione senza precedenti.

La guardia del corpo della principessa Charlotte è stata selezionata dal gruppo di Royalty and diplomatic protection group di Scotland Yard. Perché la scelta è ricaduta su una donna piuttosto che su un uomo?

Per questioni prettamente convenzionali. I duchi di Cambridge hanno reputato che, dato che la guardia del corpo deve accompagnare la principessina in ogni suo spostamento, anche in bagno o in luoghi il cui accesso è riservato solo alle donne, con un bodyguard donna la piccola Charlotte ha sempre le spalle protette.

La guardia del corpo per lei selezionata, scorta sia la principessina che la sua tata, Mary. Ma attenzione a non sottovalutarla! La donna gira armata, ha una pistola Glock da 9 mm. I duchi possono dormire sonni tranquilli.