“La famiglia si allarga”, il dettaglio non sfugge: Michelle Hunziker questa non se l’aspettava

Dopo la separazione da Tomaso Trussardi, una bella novità potrebbe abbattersi su Michelle Hunziker. Vediamo di cosa si tratta.

Sono molte le voci che si susseguono circa le nuove relazioni amorose di Michelle Hunziker ma nessuna confermata dalla diretta interessata.

Michelle Hunziker di nuovo mamma?

Sono tante le voci che si susseguono circa le nuove relazioni amorose di Michelle Hunziker. Dopo la separazione da Tomaso Trussardi, infatti, la Hunziker è di nuovo single. Il matrimonio di undici anni, che si è concluso poco prima di Natale, ha fatto sì che Michelle potesse dedicarsi ad altre relazioni.

Poco dopo la separazione, Michelle Hunziker si è trovata a condurre un programma in prima serata su Canale 5, durante il quale è stato ospite il suo ex marito Eros Ramazzotti. Occasione buona per alimentare i rumors circa un possibile ritorno di fiamma che, però, non c’è affatto stato.

Successivamente, la conduttrice è volata alle Maldive, in compagnia misteriosa. Da lì, è stato ben noto il suo scivolone circa la guerra in Ucraina. Ora, però, mamma Michelle Hunziker è finita sotto i riflettori, di nuovo, seppur indirettamente.

Aurora Ramazzotti mostra il pancino

I numerosi followers della figlia di Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, sono rimasti particolarmente stupiti da un video pubblicato proprio da lei. Aurora è una vera e propria influencer, seguitissima sui social ma anche molto attiva nella vita reale. Recentemente, è stata ospite di Tommaso Zorzi per una grande festa. Tanti sono i suoi progetti in corso e quelli che ci sono stati, documentati minuziosamente su Instagram.

La ragazza si trovava in palestra, vestita con un completino sportivo particolarmente aderente. Mentre si riprendeva con il cellulare, riflessa in uno specchio, ha chiesto al ragazzo che era con lei in palestra se non sembrasse proprio in dolce attesa. Mentre lo diceva, si accarezzava il pancino, mettendosi di profilo.

Qualche mese fa, Aurora si era resa protagonista di un equivoco sempre legato alla gravidanza. Aveva mostrato due lineette di un test che, però, non era quello di gravidanza ma di positività al covid. In ogni caso, non ci sarebbe niente di male: con il suo fidanzato Goffredo è insieme da dieci anni.

Insomma, per il momento, la famiglia Hunziker/Ramazzotti non si allarga e la risposta di Aurora ai fan è stata davvero sagace ed esilarante, come sempre. Del resto, il senso dell’ironia deve averlo ereditato proprio da mamma Michelle.