“In tribunale per oltre un milione di euro”, clamoroso scoop: Ilary Blasi è rovinata

Ilary Blasi in rovina. Scoop clamoroso: la moglie di Francesco Totti trascinata in tribunale per oltre un milione di euro. Questa volta rischia davvero grosso. I dettagli.

Guai in arrivo per la conduttrice dell’Isola dei Famosi. Per Ilary Blasi si aprono le porte del tribunale e una multa salatissima potrebbe mandarla in rovina.

Ilary Blasi nei guai

Da pochissime settimane è iniziata L’Isola dei Famosi, il reality di sopravvivenza condotto da Ilary Blasi. Dopo settimane di rumors e chiacchiericci che vedevano concluso il suo matrimonio con Francesco Totti, per via di un presunto tradimento ai suoi danni da parte dell’ex calciatore della Roma, la bella conduttrice è ritornata sul piccolo schermo più in forma che mai.

L’edizione 2022 del noto reality sta riscuotendo un successo inaspettato e il merito è sicuramente della sua bravura ma anche del cast selezionato che ha già catturato, dopo poche puntate, l’attenzione dei telespettatori.

Proprio ora che tutto sembrava essersi sistemato, ora che le cose stavano finalmente prendendo una piega positiva sotto ogni punto di vista, soprattutto professionale, arriva una notizia sconvolgente.

La bravissima presentatrice rischia questa volta davvero grosso. Per lei si aprono le porte del tribunale e si mormora di una causa in corso che potrebbe costarle oltre un milione di euro. Ecco che cosa sta succedendo.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi in tribunale

Non arrivano buone notizie per Ilary Blasi. Per la conduttrice dell’Isola dei Famosi si aprono le porte del tribunale. Giustizia è stata richiesta da una naufraga. Stiamo parlando di Patrizia Bonetti.

La vippona, che è sbarcata in Honduras più tardi rispetto agli altri naufraghi, è durata quanto un gatto in tangenziale, giusto il tempo di sottoporsi alla prova del fuoco con Roberta Morise.

La sua esperienza all’Isola è già finita. Ma perché la Bonetti è adirata con Ilary Blasi? A quanto pare, la modella e influencer italo-cubana ha riportato, a seguito di questa famosa prova del fuoco, ustioni su tutto il corpo, ragione per cui avrebbe deciso, insieme al fidanzato, di intentare una causa multimilionaria contro L’Isola dei Famosi.

A lanciare lo scoop è Alessandro Rosica. L’investigatore social afferma che Patrizia Bonetti, che al momento dovrebbe essere già rientrata in Italia, non aveva, perlomeno inizialmente, intenzione di dichiarare guerra a Ilary e alla produzione ma sarebbe stata convinta dal fidanzato che l’ha riportata con urgenza in Italia per avviare azioni legali.

Patrizia Bonetti è in coppia da diverso tempo con un uomo molto ricco, un miliardario che vive a Saint Moritz. Insomma, non si mettono bene le cose per la Blasi che dopo i gossip che l’hanno vista protagonista per diverse settimane con Francesco Totti, ora ha un’altra grana da affrontare e anche, possiamo aggiungere, piuttosto costosa.