Il segno più traditore dello Zodiaco, l’esperto rivela in diretta: Paola Perego sconvolta: “È mio marito”

Paola Perego rimane completamente sconvolta dopo la confessione dell’esperto: rivela il segno più traditore dello Zodiaco lasciandola a bocca aperta. Tutta la verità.

La famosa conduttrice televisiva negli anni ha scalato i gradini del successo sorprendendo chiunque. La sua carriera infatti iniziò diversi anni fa, fino ad oggi la strada da lei compiuta è incredibilmente lunga. L’abbiamo vista ricoprire diversi ruoli nel mondo dello spettacolo e per questo motivo la sua vita professionale ha suscitato l’interesse del pubblico tutto. Ad attirare l’attenzione dei telespettatori però ovviamente non è solo ed esclusivamente la sua carriera professionale, ma bensì la sua vita privata.

Per chi non lo sapesse la donna per diversi anni è stata legata sentimentalmente con un famoso ex calciatore. Stiamo parlando ovviamente di Andrea Carnevale, con il quale ha condiviso moltissimo. I due hanno trascorso insieme circa sette anni, dopodiché però le loro strade si sono completamente divise. Secondo quanto si vociferava allora, la loro storia è terminata per via degli innumerevoli tradimenti di lui.

Successivamente però la donna ha trovato nuovamente l’amore nel 2011, consolandosi fra le braccia di Lucio Presta. Da allora la loro relazione continua ad andare a gonfie vele. Negli ultimi giorni però ha turbato la quiete che regnava nella loro abitazione.

Paola Perego, le parole dell’esperto dello Zodiaco la preoccupano

Come vi abbiamo già anticipato, il passato della donna non è particolarmente roseo per quanto riguarda la sua vita sentimentale. Sono ormai però diversi anni che la donna si sveglia spensierata al fianco dell’uomo che ama.

Negli ultimi giorni però, qualcosa ha turbato questa quiete, facendola dubitare incredibilmente del suo rapporto. Il tutto è stato scatenato dalle parole dell’esperto Simon and the stras durante una puntata di Citofonare su Rai 2.

Lei stessa e la collega, famosa anch’essa nel mondo dello spettacolo, Simona Ventura hanno chiesto un aggiornamento in merito ai segni Zodiacali. Il principale argomento tratto ovviamente è il tradimento, ovvero quale dei 12 segni dello Zodiaco è il più tendente a tradire il proprio partner. Dopo un lungo dibattito l’esperto ha finalmente rivelato che in realtà il segno che tende a tradire solitamente è l’acquario.

Inutile dirlo, il volto della conduttrice si è prontamente impallidito. Per chi non lo sapesse, Lucio è nato il 14 febbraio e quindi proprio sotto il segno dell’acquario. Ovviamente questo non prova nulla ma sicuramente alla donna è sorto qualche dubbio. Simon successivamente ha spiegato che in realtà l’acquario si annoia della monotonia e tende ad avere più partner solo in casi estremi.