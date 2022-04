Gianni Sperti, a 16 anni lo puntavano tutte: ci credo, uno così dove lo trovavano? | FOTO

Gianni Sperti, avete mai visto l’opinionista di Uomini e Donne a 16 anni? Rimarrete a bocca aperta. Era davvero uno schianto. Ecco la foto inedita che lo mostra in tutta la sua bellezza.

L’opinionista del dating show più famoso di Canale 5 oggi è un uomo affascinante e maturo. Ma, lo avete mai visto da giovane? A 16 anni era un vero playboy, impossibile resistere al suo fascino.

Gianni Sperti, l’opinionista più amato di Canale 5

Gianni Sperti è senza dubbio tra gli opinionisti più amati del piccolo schermo. Inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo da giovanissimo. Classe 1973, è nato a Manduria, un paesino in provincia di Taranto ed è cresciuto in una famiglia tradizionalista e molto unita.

Fin da piccolo, ha mostrato la sua passione per il ballo e già a 16 anni inizia a studiare danza classica e moderna. La prima volta che compare in televisione è in programmi televisivi di grande successo come Buona Domenica e La sai l’ultima.

Proprio dietro le quinte di questa nota trasmissione Mediaset, incontrerà quella che diventerà poi sua moglie, Paola Barale. Purtroppo il loro matrimonio finirà con un divorzio molto doloroso per entrambi.

Oggi Gianni ha 48 anni eppure sembra un giovanotto, il tempo per lui pare essersi fermato. Ma, lo avete mai visto da giovane? Spunta una foto di quando aveva 16 anni che vi lascerà senza parole.

Foto inedita del ballerino a 16 anni

Gianni Sperti è amatissimo dai telespettatori. La sua educazione, il suo savoir-faire e la sua dolcezza, hanno colpito il pubblico che, dopo tanti anni, continua ancora ad amarlo come il primo giorno in cui è entrato in punta di piedi nelle case degli italiani.

Estroverso e vivace dinanzi alle telecamere, fuori dal piccolo schermo cerca di mantenere un profilo piuttosto basso. Dopo il fallimento matrimoniale con Paola Barale, nessun flirt o pettegolezzo sulla sua vita sentimentale è mai venuto fuori.

Da anni, circola voce di una sua presunta omosessualità, mai confermata né smentita ufficialmente. L’opinionista di Uomini e Donne si può considerare senza dubbio un uomo molto piacente e affascinante. Con il suo fisico tonico e muscoloso, ancora oggi, fa girare la testa alle donne.

Ma lo avete mai visto da giovane? Ecco una sua foto a 16 anni che vi lascerà a bocca aperta. Nell’immagine in questione, un giovane Gianni si mostra con un ciuffo voluminoso e pompato che mette in evidenza i suoi lineamenti dolci. Tra le mani ha una sigaretta. Il suo sguardo si perde nel vuoto. In ogni caso, ieri come oggi, Gianni è sempre affascinante.