Un bicchiere di aceto nel frigo tutta la notte: incredibile quello che accade il mattino dopo

I migliori frigoriferi hanno funzioni specifiche che impediscono di generare cattivi odori ma può capitare ugualmente che si formino. Apri il frigo e, di colpo, avverti un odore insopportabile.

E’ normale visto che nel frigo ogni giorno si inseriscono tanti cibi diversi (formaggi, carne, verdure, pesce, ecc.).

Il cattivo odore che si forma è dovuto al contrasto di aromi oppure alla presenza di uno o più cibi mal conservati o andati a male: è meglio controllare.

Se vuoi eliminare il problema ti sveliamo un trucco facile, rapido ed economico.

Bicchiere di aceto nel frigo: sperimenta il trucco

Prima di sperimentare il trucco, controlla ovviamente all’interno del frigo: verifica l’eventuale presenza di alimenti andati a male, osserva mensole e pareti del frigo e controlla che non siano colate bevande (latte, vino).

Pulisci con cura ogni superficie, dopodiché potrai inserire nel frigorifero mezzo bicchiere di aceto bianco e lasciarlo lì tutta la notte.

Nelle ore notturne in cui il frigo in genere non si apre, l’aceto catturerà ogni odore sgradevole annientandolo.

L’aceto bianco: il segreto per una pulizia profonda

Oltre ad eliminare i cattivi odori nel frigo semplicemente aggiungendolo in un bicchiere e lasciandolo agire, l’aceto bianco di alcol è prezioso quando c’è da effettuare una pulizia particolarmente profonda.

Niente è più efficace di questo tipo di aceto, dall’odore più gradevole rispetto all’aceto di vino o di mele.

E’ sufficiente diluire in una bacinella d’acqua un bicchiere di aceto bianco di alcol, immergere un panno in microfibra, strizzarlo ed usarlo per pulire dove serve (scaffali, cassetti, ecc.). In seguito, basterà asciugare con un panno di cotone. E’ in grado di eliminare odori sgradevoli ed ogni traccia di sporco.

Dopo aver pulito, per concludere al meglio l’operazione, potrai inserire nel frigo mezzo bicchiere di aceto e, volendo, anche un piattino con fondi di caffè.

Come mantenere il frigo pulito e inodore tutti i giorni

E’ possibile pulire tutti i giorni in modo rapido ed efficace il frigo per evitare che puzzi.

Per il massimo della praticità, consigliamo di usare uno spruzzino riempito per due terzi di acqua a cui aggiungere una tazzina piena di aceto bianco grazie ad un imbuto.

Chiudi bene lo spruzzino ed agitalo lievemente per ottenere un detersivo naturale super efficace, utile per pulire scaffali, acciaio e tutta la parte interna del frigorifero.

Con questo prodotto potrai anche togliere il calcare dai rubinetti e lucidare il piano cottura.