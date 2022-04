UeD, Riccardo asfalta Maria: mai nessuno si è permesso di farlo con la padrona di casa | VIDEO

By

Riccardo torna finalmente nello studio di UeD ed inaspettatamente asfalta la padrona di casa Maria De Filippi: ecco tutta la verità riguardo a ciò che è successo.

Come ben saprete nelle ultime ore è tornato all’interno dello studio uno dei volti più conosciuti e soprattutto chiacchierati del rinomato programma televisivo condotto da Maria, Uomini e Donne. La sua presenza all’interno dello studio ha letteralmente spiazzato chiunque, perfino gli stessi opinionisti sono rimasti completamente sconvolti. Insomma nessuno si sarebbe mai aspettato di rivederlo nel dating show, anche per via del passato.

Per chi non lo sapesse infatti l’uomo è stato legato sentimentalmente con l’ormai famosa dama Ida Platano. La loro relazione inizialmente andò a gonfie vele, con il passare del tempo però iniziarono a sorgere le prime problematiche. Queste ultime infatti, successivamente li divisero amaramente. Da allora Ida non è più riuscita a fidarsi nuovamente di qualcuno o semplicemente a godersi gli attimi di felicità senza pensarci troppo.

Rivederlo all’interno dello studio quindi le ha scatenato un vortice di emozioni inimmaginabile. Il ritorno del cavaliere però ha generato non pochi problemi, non solo per la presenza di Ida, ma perfino per il pensiero contrastante degli opinionisti.

Riccardo ritorna nello studio e si scaglia contro Maria De Filippi

Era ormai molto tempo che l’uomo non tornava all’interno dello studio che lo ha reso, in parte, l’uomo che è oggi. Il suo percorso affrontato fra le mura del dating show gli ha quindi consentito di ottenere un’incredibile notorietà.

Svariate volte però la stessa Ida ha messo in discussione la loro storia e la stessa conduttrice, altrettante volte, si è permessa di intromettersi esprimendo il suo pensiero. Per questo motivo infatti Riccardo non ha perso tempo e si è prontamente scagliato contro di lei.

“Questo l’ho sentito dire da te Maria, non sono stato menzionato però quella volta, quando tu dicesti ‘è andata dietro un anno ad una persona che non se la filava nemmeno’. T forse non ti ricordi ma io sono sempre stato molto attento. Pensi questo?“

Queste sono le parole del noto cavaliere, il quale non si è risparmiato nemmeno contro la stessa conduttrice.

Al che lei ha prontamente risposto dicendo: “Io ho sempre pensato che tra te e lei, quella che sentisse di più il bisogno di restare l’uno con l’altro fosse sei.” Queste sue parole, completamente inaspettate, hanno fatto calare il gelo nello studio.

Mai nessuno prima d’ora si era permesso di contestualizzare le parole della stessa conduttrice. Solitamente lei aiuta chiunque le si presenti davanti e per questo motivo infatti oggi è amata e stimata da molti. L’intervento di Riccardo quindi, non solo ha lasciato i presenti ed i telespettatori senza parole, ha perfino innalzato un polverone proprio contro il cavaliere.