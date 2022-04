UeD, Maria manda a casa proprio lei: pilastro imprescindibile del programma

UeD, Maria De Filippi ha preso la sua decisione. La moglie di Maurizio Costanzo manda a casa proprio lei, colonna portante del programma più seguito di Canale 5.

I telespettatori di Mediaset si ritrovano a fare i conti con una brutta sorpresa: Maria De Filippi ha deciso di lasciare in panchina proprio lei, il pilastro imprescindibile del programma.

I fan di UeD preoccupati

Da oltre venticinque anni, Maria De Filippi tiene compagnia al pubblico italiano con Uomini e Donne. Il dating show di Canale 5 più famoso d’Italia, nonostante siano passati tanti anni dalla prima messa in onda, continua ad avere ancora tantissimo successo.

I telespettatori sono affezionatissimi alla padrona di casa ma anche al format che riesce a tenere attaccati al televisore tantissime persone ogni giorno. Puntata dopo puntata, il pubblico si affeziona ai protagonisti che si presentano alla corte mariana per trovare l’amore della vita.

Nella sua trasmissione, Maria dà spazio sia ai giovani che ai meno giovani concedendo a tutti le stesse possibilità in amore. Il format che da lei è stato scritto, ideato e del quale è sempre stata l’unica conduttrice, funziona non solo grazie alla sua bravura ma anche per la presenza di opinionisti peperini che allietano i pomeriggi dei telespettatori e per le dinamiche create da personaggi curiosi che si presentano al suo cospetto per trovare l’altra metà della mela.

Ma ora giunge una notizia che preoccupa i fan di UeD. Gira voce che la De Filippi abbia intenzione di lasciare a casa proprio lei, pilastro della trasmissione.

Uomini e Donne: addio alla colonna portante della trasmissione?

Il pubblico affezionatissimo di UeD, potrebbe dover fare i conti con una decisione di Queen Mary alquanto drastica: addio alla colonna portante della trasmissione?

Tra qualche mese, anche questa edizione di Uomini e Donne si concluderà ma la moglie di Maurizio Costanzo è già al lavoro con i casting e selezioni per la nuova stagione che inizierà a settembre 2022.

Si mormora che questa volta Maria De Filippi abbia deciso di apportare importanti cambiamenti in trasmissione. Ci sono varie ipotesi al vaglio, come la probabile sostituzione di Tina Cipollari.

L’amatissima opinionista è a UeD da tantissimi anni ed è il cuore pulsante del programma. Sebbene circolino questi rumors già da qualche tempo, nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata.

D’altronde, Queen Mary, prima di sganciare una bomba del genere dovrà rifletterci benissimo: che fine farà la trasmissione senza la sua stella? Del resto è proprio la verace vamp che mantiene acceso il fuoco del programma con i suoi alterchi con la dama torinese Gemma Galgani.

Rinunciare a lei è dunque impossibile. Un’altra ipotesi che circola è l’addio invece di Gemma definita ormai in età da pensione ma anche per la torinese vale lo stesso discorso: senza i continui battibecchi tra le due primedonne di Canale 5, Uomini e Donne non sarebbe lo stesso.

Insomma, tra i corridoi del gossip si parla di grandi manovre a UeD con una De Filippi pronta a rinnovare la trasmissione. Ma queste per il momento, restano solo voci.