Tina Cipollari, com’è diventato il figlio Mattias? Le ragazze impazziscono per lui | FOTO

Ecco come si è trasformato il figlio dell’opinionista di Uomini e Donne e del parrucchiere Kikò Nalli, conosciuto proprio in trasmissione.

L’amore tra Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, e Kikò Nalli, oggi divorziati, ha portato alla nascita di tre splendidi bambini, oggi giovanotti: Gianluca, Francesco e Mattias.

Mattias Nalli è il più grande dei tre e in agosto compirà 18 anni. Abbiamo avuto modo di vederlo varie volte, specialmente quando era più piccolo.

Adesso Mattias è un giovane uomo, ecco come si è trasformato, scopriamolo insieme!

Mattias Nalli, ecco dove lo avete visto

Il figlio di Tina Cipollari è stato nominato più volte in tv, sempre per via di tematiche correlate alla madre opinionista.

Qualche tempo fa, ad esempio, ha preso parte allo scherzo architettato da Le Iene, ai danni proprio della protagonista di Uomini e Donne.

Lo scherzo consisteva nel far credere a Tina che Mattias si fosse dato alle corse clandestine. La reazione di Tina era stata incredibile e l’aveva portata addirittura a denunciare il figlio.

La seconda occasione in cui Mattias è apparso in tv, questa volta indirettamente, è stata a seguito della furibonda lite tra Er Faina e l’opinionista di Uomini e Donne.

Tina aveva accusato l’ex protagonista di Temptation Island e influencer di aver insultato il figlio in chat, in seguito alla richiesta di rimozione, da parte di Mattias, di un video in cui si parlava male della madre.

Ma vediamo adesso com’è diventato il bellissimo figlio di Tina Cipollari!

Mattias Nalli, ecco com’è diventato oggi

Nelle ultime ore sta circolando sul web una foto del figlio di Tina Cipollari, Mattias Nalli, che lo ritrae come nessuno lo aveva mai visto.

Tutti noi ci ricordavamo del figlio dell’opinionista di Uomini e Donne che era soltanto un cucciolo. Oggi possiamo dire che sia praticamente un uomo e che somigli moltissimo più al papà che alla mamma.

Ecco la foto di Mattias Nalli oggi:

Mattias ha quasi 18 anni ed è corteggiatissimo dalle ragazzine sul web, che un giorno sperano di vederlo proprio sul trono di Uomini e Donne o tra i corteggiatori del dating show di Canale 5.

E chissà che Mattias non decida di seguire la strada della madre e di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo italiano! Secondo molti, avrebbe davvero tutte le carte in regola per farlo. Non ci rimane che aspettare di vederlo in tv!