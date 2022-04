“Schiaffo a LDA”, Gigi D’Alessio furioso con il figlio: scene mai viste ad Amici

By

Gigi D’Alessio furioso con Luca: “schiaffo a LDA”. Mai vista una cosa del genere ad Amici. Ecco che cosa è successo tra padre e figlio.

Il famoso cantante partenopeo furioso con l’allievo di Amici, mai visto così arrabbiato. Ecco la ragione che lo ha portato a sclerare con LDA.

Gigi D’Alessio furioso con il figlio

Tra gli allievi più amati e talentuosi della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi vi è sicuramente LDA. Il giovane cantautore è figlio d’arte, suo padre è il famoso Gigi D’Alessio.

Luca, è questo il suo vero nome, si sta facendo conoscere nel mondo della musica da solo, muovendo in autonomia i primi passi in quello che spera potrà essere il suo futuro lavorativo.

Proprio come tutti gli altri ragazzi che sono arrivati alla fase serale, il giovane si esibisce ogni sabato in prime time mostrando ai giudici e al pubblico la sua bravura e il suo talento. I suoi pezzi inediti stanno già spopolando e per essere così giovane, ha raggiunto già degli straordinari successi.

LDA, tra gli allievi dell’accademia più famosa di Canale 5, non è soltanto tra i più bravi ma anche tra i più discoli. Sapete che cosa ha combinato il giovane figlio d’arte? Ha fatto una cosa gravissima che ha scatenato l’ira di papà Gigi D’Alessio che ha ‘tirato uno schiaffo’ al figlio.

“Schiaffo a LDA”, cosa è successo tra padre e figlio

Gigi D’Alessio è furioso con LDA al punto da aver dato uno ‘schiaffo’ a suo figlio. Ma che cosa è successo tra i due? Ricorderete tutti che qualche settimana fa, Rudy Zerbi ha assegnato a Luca e a Calma un pezzo da portare al serale, La paranza, di Daniele Silvestri.

I giovani allievi, dopo aver ascoltato le parole del testo, ignorandone completamente il significato e il senso, hanno iniziato a denigrare il brano rifiutandosi di farlo perché, a loro dire, insulso e ridicolo.

Il professore di canto si è adirato con gli allievi, con LDA in particolare, rimproverandoli duramente e invitandoli a essere più umili e a documentarsi prima di dare aria alla bocca.

Il prof Zerbi è molto deluso dall’atteggiamento e dalle parole di LDA e Calma sull’assegnazione de “La paranza” #Amici21 pic.twitter.com/2I3Scq76Yv — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 24, 2022

Questo episodio non è passato inosservato agli occhi di Gigi D’Alessio che si è detto deluso e arrabbiato con il figlio tanto da esprimere sui social il suo disappunto. Il cantautore partenopeo ha espresso il suo sostegno a Rudy Zerbi e ha commentato l’episodio accaduto ad Amici con queste parole:

“Bravo Rudy, condivido tutto quello che hai detto! Devono ancora crescere e imparare tanto. Un anno di Amici non basta”.

Arriva dunque uno schiaffo, da intendersi in senso virtuale, chiaramente, per LDA. Un rimprovero pubblico e social che il padre ha voluto fare al figlio quasi come monito e invito a pensare prima di parlare.

Dopo lo schiaffo simbolico, arriva però anche una carezza. Il genitore è orgoglioso degli obiettivi che LDA sta raggiungendo da solo, senza l’aiuto di nessuno. Il suo brano, Quello che fa male, ha raggiunto oltre 19 milioni di ascolti, un traguardo davvero senza precedenti.