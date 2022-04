“Nuova vita senza Meghan”, scoop: una bellissima bionda gli ha rubato il cuore | FOTO

Harry e Meghan in crisi. Il secondogenito di Carlo e Lady Diana pronto ad iniziare una nuova vita senza la sua consorte. Ecco chi è la bionda che gli ha rubato il cuore.

Un’altra donna è entrata nella vita del principe Harry. Ecco chi è la bionda che ha preso il posto di Meghan nel cuore del bel rampollo inglese.

Harry e Meghan prossimi al divorzio?

Non arrivano buone notizie dalla California. Harry e Meghan sono protagonisti di chiacchiere e pettegolezzi che purtroppo non fanno sperare nulla di buono. La coppia ‘reale’, tra le più amate del mondo, sarebbe sul punto di divorziare.

Non sono neanche passati 4 anni da quando sono convolati a nozze, eppure i problemi avrebbero già preso il sopravvento su quella che sembrava una storia d’amore eterna e indissolubile.

Un matrimonio meraviglioso, il loro, che tanto ricordava quello delle favole ma con un lieto fine diverso, una conclusione moderna. I duchi del Sussex hanno deciso, dopo le nozze, di interrompere ogni rapporto di sudditanza con la corona britannica e condurre una vita da normali cittadini.

Ma, a quanto pare, la pressione mediatica ha vinto e oggi il loro matrimonio scricchiola sotto il peso di incomprensioni e problemi. Mentre i duchi del Sussex sono sempre più lontani, una bionda è entrata nel cuore del principe.

Chi è la bionda che ha preso il posto della duchessa

Harry e Meghan sono in crisi, non ci sono più dubbi. Da tempo i duchi del Sussex non si mostrano insieme né ad eventi pubblici né a quelli privati. Per oltre 90 giorni, l’ex attrice americana è scomparsa dai riflettori mentre il suo consorte è stato paparazzato, in più occasioni, da solo o in compagnia di altre donne.

Che cosa sta succedendo nel loro matrimonio? Mentre si parla di un divorzio imminente, sostenuto dalla regina Elisabetta che sarebbe parte attiva nella preparazione di quella che ha tutta l’aria di essere una separazione dai risvolti disastrosi, una bella bionda conquista il cuore del principino. Stiamo parlando di Chelsy Davy.

Gli appassionati di gossip reali avranno riconosciuto immediatamente questo nome. La bionda in questione altri non è che l’ex fidanzata di Harry. I due hanno avuto una relazione che è durata tantissimo, dal 2003 al 2010.

Chelsy Davy decise di rinunciare al suo amore per il principe perché la pressione mediatica era diventata troppo opprimente per lei. Proprio poco dopo la fine del suo amore con la bella bionda, Harry ha incontrato Meghan.

Tuttavia, i due ex fidanzati sono in ottimi rapporti e a quanto pare si vedono e si sentono addirittura frequentemente. Nei momenti di crisi con la moglie, mormorano fonti vicine al secondogenito di Carlo e Lady Diana, Harry si sarebbe rivolto proprio alla sua ex considerata da lui una spalla importante.

Si parla di un legame inscindibile, di un amore che forse non è mai davvero finito. Il magazine tedesco, Neue Welt, ha lanciato uno scoop clamoroso: Harry è pronto a iniziare una nuova vita senza Meghan.