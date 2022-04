“Non è mio amico”, Ilary Blasi sbotta, pungente frecciatina al collega Signorini | VIDEO

Ilary Blasi si scaglia definitivamente contro Alfonso Signorini, raccontando tutta la pungente verità su di lui. Ecco cosa è successo e quali sono le parole della conduttrice.

Come ben saprete in questi ultimi tempi la conduttrice ha vissuto una situazione famigliare particolare per vi di innumerevoli chiacchiericci che circolavano sul suo conto. In realtà le voci si basavano principalmente sulla sua vita matrimoniale, in molti hanno presupposto che quest’ultima stesse andando a rotoli. Allora il rinomato programma condotto dal famigerato Alfonso non era ancora giunto al termine ed ovviamente L’Isola dei Famosi era ancora un progetto per un futuro non molto lontano.

Vi ricordiamo infatti che la donna decise di fare visita al suo caro collega direttamente nello studio del GF Vip, anche solo per annunciare l’inizio del percorso dei naufraghi. Tutti ricordano inoltre le parole del conduttore televisivo Alfonso Signorini, il quale non si è lasciato trasportare dai sentimenti ed ha fatto una domanda tagliente alla donna in un periodo incredibilmente delicato.

Davanti a tutta l’Italia infatti le ha chiesto quale fosse la verità sul suo presunto allontanamento dall’ex calciatore Francesco Totti. La domanda ovviamente ha gelato la conduttrice che mai si sarebbe aspettata un tradimento del genere.

Ilary Blasi, incontenibile riguardo Alfonso Signorini

Solo qualche settimana fa è iniziato L’Isola dei Famosi, proprio durante una delle prime puntate la conduttrice ha deciso di vendicarsi dicendo una frase altrettanto tagliente riguardo Alfonso. “Qui è tutto un attimo passare da opinionista a conduttore!”– Per chi non lo sapesse, l’attuale conduttore televisivo del Grande Fratello Vip prima di ottenere questo incarico era solo l’opinionista che sedeva al fianco della conduttrice Ilary Blasi. Dopo alcuni giorni dall’accaduto però lei stessa ha deciso di fare chiarezza a riguardo.

“Faccio una premessa, io e Alfonso abbiamo lavorato insieme per tre anni, io conducevo il Grande Fratello e lui faceva l’opinionista. Ci siamo divertiti tantissimo e siamo anche molto in confidenza. Devo dirti la verità non posso dirti che è un mio amico, un mio migliore amico. Però noi ci sentiamo poco però quando lo facciamo è perché veramente ci va di farlo. C’è davvero confidenza avendo lavorato insieme, altrimenti io non vado a casa sua a dirgli ‘devi sparire’, non lo farei mai con una persona con cui non ho confidenza. Quando io ho detto quella cosa all’Isola in realtà è stata vista in maniera negativa ma io la vedo in positiva. Io stavo facendo un complimento a Vladimir. “

Queste sono le parole della conduttrice Ilary Blasi, rilasciate durante un’intervista al programma Belve. Pare che fra i due quindi non vi siano molti problemi anche se, lei stessa, ha dichiarato di non vederlo affatto come suo amico.