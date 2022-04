Jessica Selassié, alla faccia di sfigata in amore: ha passato la notte con lui | Chiamala stupida!

Nelle scorse ore Jessica Selassié, vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip, è finita al centro dell’attenzione. A quanto pare, ci sarebbe un uomo nella sua vita che conosciamo molto bene: scopriamo chi è.

Jessica Selassié si è sempre definita una “sfigata in amore”, ma a quanto pare la sua situazione sentimentale è completamente cambiata. La svolta nella sua vita privata è arrivata. La reazione dei suoi fan non si è fatta attendere: scopriamo cosa è accaduto.

Jessica Selassié dopo il GF Vip

Jessica Selassié ha vinto la sesta edizione del Grande Fratello Vip 6. Sin dall’inizio ha conquistato il cuore del pubblico di Canale 5. Il suo particolare caratterino ha subito attirato l’attenzione dei telespettatori che l’hanno prima portata in finale e poi alla vittoria del reality.

Durante il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia ha sempre ammesso di non essere mai stata fortunata in amore. Però, quando al GF Vip è entrato Barù Gaetani non ha mai fatto mistero del suo interesse vero il bel nobile, malgrado lui all’inizio si è mostrato molto frenato nei suoi confronti.

Dopo la fine del reality di Alfonso Signorini, non sappiamo molto del rapporto che c’è tra i due. Ma stando a quanto si legge sul web, la vita sentimentale di Jessica Selassié avrebbe avuto una svolta incredibile: scopriamo cosa è accaduto.

Jessica Selassié, con chi ha passato la notte? Ecco chi è l’uomo misterioso

Da quel che si legge sul web, Jessica Selassié avrebbe trascorso un weekend insieme ad una persona che conosciamo molto bene. Si tratta proprio di Barù Gaetani, incredibile ma vero.

I due sono sempre osservati da milioni di fan e secondo alcuni di loro, la principessa e il nipote di Costantino Della Gherardesca avrebbero trascorso la notte insieme. Uno dei tanti indizi che avrebbe scatenato tutti questi sospetti è la strana sparizione dai social di entrambi nello stesso momento.

Tra l’altro bisogna aggiungere a questi la sparizione di entrambi dall’ora di pranzo…👀👀👀 — Cinema (@CinemaPopCorne) April 4, 2022

Purtroppo, non abbiamo la conferma del loro avvicinamento, dato che i diretti interessati non hanno detto nulla a riguardo, ma alcuni fan sarebbero convinti di questo loro segretissimo incontro. Non ci resta che aspettare per scoprire cosa accadrà tra Jessica e Barù.