“Citato in giudizio per violenza domestica”, grossi problemi in arrivo per il principe Harry

Nuovo scandalo oltreoceano: “citato in giudizio per violenza domestica”, grossi guai in arrivo per il principe Harry. Ecco che cosa sta succedendo in California.

Non c’è pace per Harry e Meghan. Dopo le voci di un presunto e imminente divorzio, arriva ora un altro problema da affrontare per il rampollo inglese. La giustizia costretta a intervenire.

Periodo complicato per il principe Harry

Non è un periodo, questo, molto semplice per il principe Harry. Il duca del Sussex sta attraversando un momento complicato da un punto di vista sentimentale. Da settimane circolano voci di un imminente divorzio che dovrebbe arrivare a breve e sancire definitivamente la fine del suo amore con l’ex attrice americana Meghan Markle.

I duchi del Sussex non si mostrano più insieme da diversi mesi, né ad eventi pubblici né ad eventi privati. Mentre la Markle è scomparsa dai riflettori, il principe Harry, più volte, è stato beccato da solo o in compagnia di altre donne ma sempre e comunque senza quella che fino ad ora si credeva essere la sua dolce metà.

Ma i problemi per lui non sono finiti. Sapete che cosa sta succedendo oltreoceano? Il secondogenito di Carlo e Lady Diana ha un problema piuttosto serio da affrontare.

Violenza domestica e accuse infamanti: pessime notizie dalla California

Da quando sono convolati a nozze, i duchi del Sussex hanno deciso di interrompere ogni rapporto di dipendenza dalla Corona britannica e di vivere come delle persone comuni. Così, la coppia si è trasferita in America e attualmente vive in California.

Harry e Meghan hanno acquistato una villa a Montecito che è costata loro oltre 14 milioni di dollari. La casa è un vero e proprio paradiso, sembra uscita da una favola. La struttura in pietra, distribuita su più livelli, è circondata da 8 acri di terreno.

Dotata di ogni comfort e lusso: piscina, parco giochi, palestra, cinema, tante stanze e bagni, oltre che un giardino grandissimo nel quale Meghan si diletta ad accogliere amiche e ospiti illustri, la loro dimora è un sogno.

Dove sta il problema? I duchi del Sussex hanno acquistato la casa da un’importante oligarca russo, Sergey Grishin, che non è un uomo per nulla raccomandabile. La sua ex moglie, Anna Fedoseeva, ha rilasciato un’intervista dichiarando che l’uomo è stato da lei ha accusato e denunciato per violenza domestica e cyberstalking.

Il miliardario russo è stato condannato e ha pagato per i suoi crimini, attualmente è a piede libero. La Fedoseeva si chiede se Harry e Meghan fossero consapevoli, nel momento in cui hanno acquistato questo mega villone, dei terribili atti di violenza che si sono consumati in questa casa o se solo ora lo stanno scoprendo.