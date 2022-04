Il famoso ex vippone Alex Belli, beccato a divertirsi particolarmente con due bellissime donne. Questa volta è davvero troppo per la futura moglie Delia Duran: ecco tutti i dettagli a riguardo.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip torna a far parlare di sé per via delle sue serate particolari in compagnia. In questi ultimi mesi abbiamo avuto modo di comprendere il suo singolare carattere ed il suo modo di pensare. Più volte l’uomo ha infatti affermato che, a suo dire, non c’è nulla di scandaloso nell’amare due o più donne contemporaneamente. In questa ultima edizione del programma infatti l’abbiamo visto intraprendere una sorta di “avvicinamento artistico” con l’ex gieffina Soleil Sorge.

Da allora per lei tutto è cambiato. Anche se i telespettatori si suddividono in diverse schiere in merito a questo argomento, bisogna ammettere che la ragazza si è ritrovata nel mezzo di un vortice mediatico davvero inimmaginabile. Con il passare del tempo appunto i due si sono completamente allontanati poiché la situazione iniziava ad apparire sospetta per lei ed inoltre lei non lo avrebbe mai condiviso.

A quanto pare però, nonostante le chimiche artistiche il ragazzo ha comunque portato avanti la sua relazione con la futura moglie Delia Duran. Questa volta però l’ex vippone potrebbe aver superato il limite da lei concesso.

Alex Belli in compagnia di due bellissime donne, quello che succede è davvero inimmaginabile: povera Delia

Nelle ultime ore sulla coppia più chiacchierata del Grande Fratello Vip si è nuovamente posato l’interesse mediatico proprio per via del comportamento di Alex. Conoscendolo, perfino molti conduttori televisivi hanno deciso di stuzzicarlo mettendo magari in risalto i suoi errori.

Una conduttrice in particolare però, anziché mettere in discussione il suo operato lo ha incoraggiato davanti a tutta l’Italia.

Stiamo parlando proprio della famigerato conduttrice Barbara D’Urso, la quale attualmente si trova a capo della conduzione del programma La Pupa e Il Secchione. Molti sono i volti che sono dentro il cast proprio grazie a lui e per questo motivo infatti la conduttrice ha deciso di omaggiarlo in un modo del tutto singolare.

Alex non di smentisce mai.. pic.twitter.com/2YHl8ftXzU — Marietta (@Mariettamitica) April 6, 2022

Le Pupe infatti, due in particolare hanno deciso di ballare con lui, o meglio, letteralmente incollate a lui mentre lui sedeva tranquillo. Ebbene si, questa volta il suo spiccato caratterino non è l’artefice della situazione. Al centro dello studio abbiamo visto quindi Alex letteralmente provocato da due giovani e belle pupe, cosa ne penserà Delia di tutto questo?