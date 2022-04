Valentina Autiero, dopo UeD ha fatto bingo: beccata con un bellissimo uomo | FOTO

L’ex dama di Uomini e Donne ha pubblicato una serie di stories su Instagram, in compagnia di un uomo molto bello. Vediamo di chi si tratta.

Valentina Autiero ha affermato che le piacerebbe tornare in televisione.

Che fine ha fatto Valentina Autiero?

Tra le dame che lasceranno il segno nel cuore dei telespettatori, spicca Valentina Autiero, la donna, capelli scuri e occhi di ghiaccio. Il pubblico, però, non la ricorderà soltanto per la sua bellezza ma, soprattutto, per il suo carattere determinato e molto fumantino.

Dopo essere uscita dal programma ha dichiarato che non le dispiacerebbe tornare in televisione, magari per fare qualche reality tipo l’Isola dei Famosi. Del resto, è alla ricerca di un nuovo lavoro dopo aver avuto difficoltà con il suo, era assistente alla poltrona, ma anche problemi di salute.

In realtà Valentina Autiero è ancora assistente alla poltrona in uno studio dentistico di Roma ma, ha dichiarato che, un solo lavoro, non le basta più. Che abbia cambiato il suo tenore di vita dopo UeD?

L’ex dama ha raccontato che l’esperienza al dating show per lei è stata estremamente positiva, altrimenti non sarebbe rimasta nel programma per ben sei anni. Ha raccontato anche che tutti coloro che lavorano alla produzione e dietro le quinte erano diventati per lei come una seconda famiglia. La stessa cosa ha detto di Maria De Filippi. La presentatrice, infatti, durante il suo percorso, le è sempre stata accanto. Con i due opinionisti, invece, ha rivelato di non aver avuto grandi scontri. Soltanto Gianni all’inizio del suo percorso, non riusciva proprio a digerirla. Poi, imparò a conoscerla.

E’ fidanzata?

Nelle Instagram Stories pubblicate sul suo profilo molto seguito, Valentina Autiero ha mostrato un bellissimo ragazzo. Nelle storie seguenti, ha pubblicato la sua vicinanza ad un bellissimo cane bianco, corredando le stories con delle didascalie molto affettuose. C’era scritto Amore puro e i fan non hanno ben capito se si potesse riferire al cane oppure al ragazzo che l’accompagnava e che, probabilmente, ha grato le stories in favore di Instagram.

Non molto tempo fa, Valentina aveva dichiarato ai fan di essere single, dopo una breve relazione iniziata la scorsa estate.

L’ex dama ha raccontato di sentirsi particolarmente triste dal punto di vista sentimentale poiché avrebbe voluto un po’ di tranquillità e serenità emotiva. Per lei il periodo del lockdown è stato davvero molto sfidante. I mesi di chiusura, infatti, li ha trascorsi completamente da sola.

Oggi, per lei, trovare l’amore sarebbe una vera e propria rivincita personale, dopo aver trascorso il periodo della pandemia in grandi difficoltà.