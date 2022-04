Riccardo Guarnieri, se ora è bello immaginatevi a 20 anni: il sogno di tutte | FOTO

Riccardo Guarnieri, uno dei cavalieri più amati del dating show di Canale 5. Il suo fisico da urlo non è mai passato inosservato, ma avete mai visto il bel tarantino quando era giovanissimo? Un sogno ad occhi aperti, vediamolo.

Riccardo Guarnieri, uno dei protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e Donne. In questi ultimi giorni si è tornato a parlare di lui per il suo ritorno in studio. Senza dubbio, la sua presenza nel parterre maschile non passerà inosservata, soprattutto agli occhi di Ida Platano. Lui è sempre stato un uomo affascinante, l’avete mai visto da giovane? Una bellezza incredibile: vediamolo.

Riccardo Guarnieri torna a Uomini e Donne

Ai telespettatori di Uomini e Donne non sembra reale ma è tutto vero. Lo scorso venerdì 1° aprile, Riccardo Guarnieri è tornato nello studio di Uomini e Donne. Ha rivisto anche la sua storica ex fidanzata, Ida Platano.

Secondo le anticipazioni che circolano sul web, la dama bresciana è rimasta commossa nel rivedere il bel cavaliere tarantino. Addirittura, si sarebbero concessi anche un ballo, un modo per ricordare i vecchi tempi.

Il pubblico di Uomini e Donne spera in un ritorno di fiamma. La loro storia d’amore ha fatto sognare per mesi milioni di telespettatori. La Platano ha sempre dichiarato che Riccardo ha lasciato un segno indelebile nel suo cuore, per lei è stata la sua frequentazione più importante.

Ma il cavaliere non sarebbe ritornato per riconquistarla, ma per iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Bisogna dire che la sua assenza in questi mesi si è sentita. In passato, con il suo fascino ha conquistato tantissime dame, ma lo avete mai visto da giovane? Davvero bellissimo.

Riccardo Guarnieri da giovane

Sul web non è passata inosservata un’immagine di Riccardo Guarnieri da giovane. Il cavaliere ha un corpo da urlo, infatti, durante la sua partecipazione nelle sfilate a Uomini e Donne, ha fatto impazzire tutte.

La foto del bel tarantino da giovane ha fatto davvero scalpore. Nello scatto si vede lui a bordo di una bellissima moto. Da come possiamo notare ha sempre avuto un fisico super scolpito.

Nel corso degli anni non è affatto cambiato, è riuscito sempre a mantenere quel suo fascino incredibile. Riccardo è un uomo davvero bellissimo, anche sui social, spesso pubblica alcune sue foto a petto nudo e ogni volta ottiene migliaia di mi piace e commenti.