“L’ha fatto con i bambini”, scandalo per Charlene di Monaco | Finisce in tribunale

Charlene di Monaco nei guai, scandalo a corte. Nessuno si aspettava che potesse succedere una cosa del genere. La legge costretta ad intervenire.

Un uragano si abbatte sulla famiglia Grimaldi e si aprono le porte del tribunale. Ecco che cosa sta succedendo in queste ore in una delle dinastie più potenti del mondo.

Riflettori puntati su Charlene di Monaco

Sono passate solo poche settimane da quando Charlene Wittstock ha fatto ritorno, seppur brevemente, a palazzo reale dopo oltre un anno trascorso lontano da casa e senza il marito e i figli.

La principessa ha avuto l’okay da parte dei medici di proseguire la convalescenza a Monaco. A quanto pare, però, la vita da principessa adesso le sta stretta e così la Wittstock ha deciso di prendere un aereo e volare a Berna dove avrebbe dato mandato alla sua segretaria di trovare per lei un appartamento super lussuoso in cui vivere.

Charlene è stata fotografata qualche settimana fa a prendere un aereo all’aeroporto di Nizza scortata solo dalle guardie aeroportuali. Alberto non era lì ad accompagnarla. C’è forse area di crisi tra i sovrani di Monaco?

Si mormora già da tempo che i due illustri monegaschi stiano pensando ad un divorzio imminente ma per il momento queste restano solo voci di corridoio. Intanto, un nuovo scandalo si abbatte sulla famiglia Grimaldi: si aprono le porte del tribunale.

Scandalo a corte, sudditi increduli

Un nuovo scandalo travolge la famiglia Grimaldi e questa volta sono davvero tutti increduli. Sapete che cosa sta succedendo a Monaco? La giustizia si è trovata costretta ad intervenire. Ma procediamo con ordine.

Per un lungo periodo di tempo, un famoso reverendo, William McCandless ha prestato servizio a palazzo reale come consigliere ufficiale di Charlene di Monaco. Ebbene, proprio l’ecclesiastico è stato denunciato per possesso di materiale pedopornografico.

William e Charlene erano molto affiatati e in più occasioni sono stati fotografati insieme. Il prete cattolico ha rappresentato un sostegno importante per la sovrana monegasca, soprattutto nel periodo in cui era in crisi con Alberto II.

William McCandless finirà ora in tribunale. Il sacerdote è stato beccato a detenere foto e video illeciti riguardanti bambini e ragazzi minorenni. Pare però, che il sacerdote abbia cominciato ad accumulare questo materiale pedopornografico proprio nel periodo in cui ha lavorato come consigliere di Charlene al palazzo di Monaco.

Ma spuntano anche altre indiscrezioni di cui nessuno sapeva nulla. A quanto pare, la principessa Charlene ha continuato a dare sostegno all’ecclesiastico non credendo alle accuse infamanti nei suoi confronti ma l’ha invitato ugualmente, nel 2018, a lasciare il palazzo reale e la sua posizione di consigliere.

Ora c’è un processo in corso ma siamo tutti sicuri che la situazione non si risolverà nel migliore dei modi. L’ecclesiastico potrebbe essere condannato a più di 10 anni di prigione.