“Ida Platano vuole il trono”, inaspettato colpo di scena a UeD: Gianni e Tina increduli

Ida Platano prossima tronista di Uomini e Donne? Arriva una indiscrezione che lascia tutti senza parole. Ecco che cosa si mormora tra i corridoi del gossip. Scoop senza precedenti.

Colpo di scena a Uomini e Donne

Ogni nuova puntata di Uomini e Donne è sempre una sorpresa. Maria De Filippi nel suo studio accoglie dame e cavalieri e giovani ragazzi e ragazze, che vogliono trovare l’amore.

Da un paio di anni, la moglie di Maurizio Costanzo ha unito il trono over e quello classico, pertanto i telespettatori possono seguire in una sola puntata gli sviluppi delle vicende sentimentali che riguardano i loro beniamini over e senior.

A proposito del trono over, giunge un’indiscrezione che lascia i fan della trasmissione senza parole: Ida Platano sarà la prossima tronista di Uomini e Donne? Ecco che cosa si mormora tra i corridoi del gossip.

Ida Platano pronta per il trono

Tra i protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e Donne vi sono senza dubbio Ida Platano e Gemma Galgani. Le due donne, nonostante la differenza di età, sono davvero tanto amiche e si vogliono bene come sorelle.

Ida c’è sempre stata per Gemma e viceversa. Entrambe sono state un po’ sfortunate da un punto di vista sentimentale. Dopo anni, sempre fianco a fianco, sono ancora nello studio di Maria De Filippi sperando che l’amore della vita giunga anche per loro.

La dama torinese è presente nella trasmissione mariana da oltre 12 anni ma nessun cavaliere è mai riuscito a scollarla dalla sua sediolina bianca.

La Platano è alla ricerca dell’amore in televisione da meno tempo ma neanche con lei Cupido è stato molto clemente. Intanto, giunge un’indiscrezione che lascia tutti a bocca aperta: Ida potrebbe essere la nuova tronista di Uomini e Donne?

Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo TV, ha dedicato spazio sul suo giornale proprio alle due primedonne della trasmissione. Questo è quanto si legge in copertina:

“Grandi manovre a Uomini e donne: la Galgani è in età da pensione e Maria ha già chi può sostituirla… Gemma attenta, Ida fa tanto l’amica ma vuole solo rubarti il trono”.

Che cosa sarà successo tra le due amiche? Perché si insinua che l’amicizia della dama bresciana nei confronti di Gemma non sia pura e sincera? Molti credono che la parrucchiera voglia solo prendere la popolarità e la fama di colei che, al momento, è la regina del trono over.

Non sappiamo se la Platano potrà in futuro essere tronista di Uomini e Donne ma in televisione tutto può succedere, Maria De Filippi è capace di sorprendere sempre.