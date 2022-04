Flavio Insinna, scoppia in lacrime all’Eredità: impossibile dimenticare una scena così | VIDEO

Nel corso di una puntata de L’Eredità condotta da Flavio Insinna c’è stata la lacrima facile. Vediamo cosa è successo.

Si è trattato di una scena indimenticabile, anche per Flavio Insinna che si è trattenuto a stento.

L’Eredità di Flavio Insinna

Flavio Insinna è stato recentemente al centro di alcune polemiche legate al cachet che guadagnerebbe in Rai. Il conduttore de L’Eredità è uno dei conduttori più pagati d’Italia. Stando a quanto ha affermato il giornale Dagospia, il conduttore, infatti, guadagnerebbe cifre astronomiche. Anche perché bisogna considerare che de L’Eredità vengono girate ogni anno 250 puntate. Il conduttore, dunque, in un anno incasserebbe oltre un milione di euro. Una cifra, però, che non è stata confermata ne da Insinna ne da Mamma Rai.

In ogni caso, Flavio Insinna è un conduttore molto empatico, in grado di entrare sempre con il sorriso ed altrettanta discrezione, ogni sera nelle case degli italiani. Un’empatia che egli dimostra di avere anche con i concorrenti. Alcuni, nel corso delle puntate, hanno avuto attacchi di panico perché non riuscivano a risolvere i quiz, altri, invece, si sono commossi, proprio come è accaduto in una puntata topica ed indimenticabile.

Una puntata indimenticabile

Flavio Insinna, nel corso di una puntata, ha dovuto far fronte ad una scena dolce ma anche particolarmente insolita da vedere al game show. E’ successo sabato 2 aprile quando è arrivata in finale Claudia, la campionessa. La ragazza ha portato avanti una ghigliottina quasi unica nel suo genere, che le ha permesso di vincere un montepremi altissimo.

Claudia è stata talmente tanto brava da aggiudicarsi 80mila euro. Le parole-indizio della ghigliottina erano: domani, numero, fiducia, rispetto e chi è. Come soluzione, Claudia ha detto: prossimo. La parola era quella giusta e le ha fatto vincere il montepremi. Si trattava di una puntata speciale poiché il denaro verrà devoluto per aiutare i profughi dell’Ucraina.

Dopo essersi resa conto di aver vinto la cifra, la ragazza si è emozionata molto, arrivando alle lacrime. E’ accaduto poco dopo l’arrivo della busta: una gioia incontenibile accompagnata da tanti applausi del pubblico in studio.

Nel frattempo, i professori Andrea Cerelli e Samira Lui facevano il loro consueto brindisi. Successivamente, Claudia ha affermato, rivolgendosi a Flavio Insinna di avere la lacrima facile. Non ci resta che dare le congratulazioni a Claudia.