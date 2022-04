Elisabetta Gregoraci incastrata una volte per tutte: condivide casa insieme a lui

Scoop, clamoroso sulla famosa Elisabetta Gregoraci, beccata una volta per tutte proprio insieme a lui direttamente a casa. Ecco di chi si tratta e cosa è successo realmente.

In questo ultimo periodo abbiamo sentito molto parlare della famosa showgirl italiana, a suscitare l’attenzione del pubblico ovviamente non è solo la sua vira professionale ma bensì quella privata. Negli ultimi anni la donna è stata protagonista di innumerevoli chiacchiericci poi da lei stessa confermati. Vi sono infatti delle realtà che inizialmente nessuno le avrebbe mai potute immaginare. Come ben saprete, la showgirl è stata legata sentimentalmente con il famoso imprenditore Flavio Briatore.

I due negli anni in cui hanno vissuto insieme hanno condiviso molto, diventando perfino genitori del piccolo Nathan Falco. Con il passare degli anni per la loro relazione si è lentamente dissolta nel nulla. Nonostante questo però i due hanno comunque deciso di rimanere in buoni rapporti così da non influenzare negativamente sulla crescita del figlio.

Ognuno di loro però successivamente ha intrapreso strade del tutto separate. Nelle ultime ore però la loro vita privata ha subito delle variazioni inimmaginabili. Vediamo quindi insieme cosa è realmente accaduto e cosa comporterà questo cambiamento.

Elisabetta Gregoraci beccata direttamente in casa sua: tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato nelle ultime ore è accaduto davvero l’impensabile. Ovviamente si tratta principalmente della vita sentimentale della donna. In questi ultimi giorni come avrete avuto modo di sapere, l’ex Flavio Briatore ha trascorso degli attimi che hanno suscitato parecchia preoccupazione.

L’uomo infatti ha subito un intervento e per questo motivo si ritrova confinato in casa senza poter compiere le azione che solitamente compiva quotidianamente. Ad aiutarlo ed a stargli accanto in questo periodo difficile è stato proprio il figlio Nathan, il quale non si è allontanato un attimo da casa sua.

A quanto pare però lui non è il solo, ad assistere l’uomo ci ha pensato perfino l’ex Elisabetta. Nonostante i buoni rapporti coltivati dai due dopo la separazione mai nessuno si sarebbe potuto immaginare un avvicinamento così radicale. La donna infatti ha trascorso dei momenti in sua compagnia direttamente a casa di lui.

I due hanno cenato insieme trascorrendo degli momenti molto intimi. La famiglia quindi, in questo periodo particolare per Briatore si è serenamente riunita. Attualmente però non possiamo confermare un ritorno di fiamma, presupponiamo che la donna, in nome del legame quasi fraterno creato con lui, abbia deciso di aiutarlo in questo momento particolare della sua vita. Non escludiamo però un possibile ritorno di fiamma tra i due.