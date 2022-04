Avanti un altro, lo iettatore ha una “bellissima moglie”: troppo bella per tenerla nascosta

Sapevate che il famigerato e tanto temuto Iettatore di Avanti un Altro ha al suo fianco una bellissima moglie? Tutta la verità a riguardo.

Come ben saprete egli anni il suo nome ha iniziato a precedere le sue gesta, da anni lavora al fianco del famigerato conduttore televisivo Paolo Bonolis aiutandolo nel suo programma televisivo. Da molti è conosciuto come lo Iettatore, in realtà però si chiama Franco Pistoni. Per chi non lo sapesse negli anni non ha ricoperto solo questo ruolo ed anzi, gli amanti della filmografia di certo lo ricordano per ben altro.

L’uomo infatti è dotato di un’incredibile professionalità ed ovviamente di talento. Lo abbiamo visto recitare in innumerevoli film e serie televisive. Per questo motivo infatti riesce a calarsi perfettamente nel personaggio da interpretare all’interno del programma. In molti inoltre, per via copione scelto per lui nel quiz show di Paolo Bonolis, si sono fatti un’idea completamente sbagliata sul suo conto.

Per quanto possa apparire temibile e tenebroso in realtà non è effettivamente così, ed anzi al suo fianco ha una famiglia che lo ama e lo stima severamente ed amorevolmente. Vediamo quindi nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere sulla moglie di Franco.

Franco Pistoni, alias Lo Iettatore di Avanti un altro, con chi è sposato? Tutta la verità

Come vi abbiamo già anticipato, per quanto il suo personaggio possa in qualche modo incutere paura, nella vita di tutti i giorni è un semplice uomo che sta al fianco della propria famiglia. D’altronde non è di certo la prima volta che accade una situazione simile, in molti si ritrovano ad interpretare il ruolo definito “raccapricciante”, insomma la parte del cattivo della storia, ma essendo una persona completamente diversa nella vita vera.

Ebbene, in molti soprattutto in questo ultimo periodo si sono domandati con chi trascorresse il resto delle sue giornate il famoso Iettatore che lavora al fianco di Paolo Bonolis, ebbene in realtà non lo sa nessuno. Avete capito bene, nessuno è realmente a conoscenza dell’aspetto della donna poiché l’uomo desidera mantenere un certo livello di privacy a riguardo, mantenendo riservata la sua quotidianità, come è giusto che sia.

Svariate testate giornalistiche però hanno riportato di una bellissima moglie che gli sta accanto, questo è vero. Secondo alcuni personaggi vicini alla coppia lei è davvero una bellissima donna. La quale farebbe invidia a moltissime showgirl. Al momento però Franco, preferisce tenerla lontana dagli occhi indiscreti.