Amici, Carola dimentica Luigi: ha completamente perso la testa per il ballerino

L’ormai famosa ballerina di Amici, Carola, perde letteralmente la testa per lui dimenticandosi completamente della sua cotta Luigi. Ecco di chi si tratta e cosa è successo tra i due.

Lei è una dei pochi allievi che ha affrontato questa incredibile avventura interamente, ovvero fin dall’inizio. La giovane allieva ha ormai fatto innumerevoli miglioramenti, non solo a livello fisico e professionale ma perfino a livello personale e principalmente caratteriale. Per chi non lo sapesse la ballerina inizialmente presentava un carattere molto chiuso, ed infatti difficilmente riusciva ad aprirsi davanti ad una persona.

Oggi però i passi da lei fatti sono inimmaginabili, inoltre il suo cuore ha iniziato a battere per un allievo in particolare. Fin dopo le prime settimane infatti in molti si sarebbero aspettati un avvicinamento sentimentale con il giovane Luigi, allievo nella categoria contanti. Anche se era visibile agli occhi di tutti l’attrazione che entrambi provavano l’un l’altra, nessuno dei due ha deciso di farsi abbastanza avanti da invadere definitivamente la quotidianità dell’altro.

La giovane ballerina di questo ne ha risentito molto, inoltre nel suo piccolo, ha confessato i sentimenti che provava per lui ma senza ottenere i risultati tanto desiderati. Con il trascorrere del tempo entrambi si sono incredibilmente allontanato, quelli che un tempo formavano una squadra invincibile ormai non si degnavano di uno sguardo.

Carola dimentica definitivamente Luigi proprio con lui ad Amici: ecco di chi si tratta

Per via di questo allontanamento del tutto inaspettato abbiamo visto la giovane ragazza letteralmente distrutta. La semplice amicizia con il cantante, un semplice buongiorno le avrebbero cambiato radicalmente le giornate.

Purtroppo per lei però, anche il giovane Luigi ha un carattere molto particolare e per questo motivo infatti ha deciso di rimanere sulle sue. Nelle ultime settimane però la ballerina appare nuovamente felice, sul suo volto infatti possiamo finalmente trovare l’accenno di un sorriso.

Quest’ultimo le si stampa sul volto però quando vede una persona in particolare, e non si tratta affatto del cantante. Stiamo parlando infatti dell’amatissimo ballerino Nunzio, il quale ci sta facendo letteralmente sognare con le sue performance incredibili e con la sua spiccata simpatia. Evidentemente, anche la ballerina ha notato qualcosa di singolare in lui.

Negli ultimi giorni infatti i due hanno iniziato a trascorrere molto più tempo insieme e la sintonia tra i due è ormai evidente. Non escludiamo quindi un possibile avvicinamento sentimentale tra i due, i quali potrebbero sorprenderci da un momento all’altro.