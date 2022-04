UeD, Ida incastrata in studio: “Interessata all’uomo di un’altra” | Lo conosciamo tutti

Uomini e Donne, caos nello studio di Maria De Filippi: Ida Platano sgamata pubblicamente. La dama bresciana è interessata all’uomo di un’altra. Ecco chi è lui, lo conoscete tutti.

Ida Platano accusata pubblicamente. La parrucchiera bresciana incastrata davanti a tutti. Ecco a chi ha soffiato il cavaliere.

Caos nello studio di Uomini e Donne

Avete visto che cosa è accaduto nello studio della De Filippi? È scoppiato uno scontro tra due dame, protagoniste indiscusse del trono over. In particolare, Ida Platano è stata accusata di aver rubato il cavaliere ad un’altra signora.

Nelle scorse ore è andata in onda un’altra puntata di Uomini e Donne e come sempre, Maria De Filippi non delude mai, colpi di scena inattesi hanno tenuto incollati al televisore il pubblico che, ormai affezionatissimo, non si perde un appuntamento con il salotto dei sentimenti mariano.

Come ben saprete, la dama bresciana da poco ha chiuso la sua frequentazione con il campano Alessandro Vicinanza che ha confessato di non provare sentimenti d’amore nei suoi confronti.

La Platano si è quindi dedicata alla conoscenza con un nuovo cavaliere arrivato per lei ma, a quanto pare, non è interessata solo a lui. Un’altra dama ha mosso nei suoi confronti delle accuse pesanti.

Ida Platano sotto accusa

Volano stracci nello studio di Uomini e Donne, Ida Platano è stata accusata di essere interessata al cavaliere di un’altra dama. Ormai la parrucchiera bresciana ha voltato, si spera, definitivamente pagina con Alessandro Vicinanza.

Il giovane salernitano, dopo molteplici discussioni e la confessione di non provare sentimenti d’amore per lei, ha deciso di sospendere la conoscenza. La Platano, dal canto suo, pur avendo ricevuto un altro palo, si è lasciata convincere a frequentare un nuovo cavaliere sceso per lei.

Nell’ultima puntata è accaduto però qualcosa che nessuno si aspettava: un’altra dama ha accusato la Platano di essere interessata al suo cavaliere. Maria De Filippi ha sollevato la questione e nello studio di Uomini e Donne è scoppiato il caos.

Chi è che ha accusato Ida? Stiamo parlando di Pinuccia. La dama di Vigevano ha fatto una vera e propria scenata di gelosia convinta che la parrucchiera bresciana abbia un debole per il signor Alessandro Rausa.

Più volte, il cavaliere che prima usciva con Pinuccia, si è mostrato a compassionevole in maniera paterna con la dama bresciana ogni volta che l’ha vista triste, abbattuta e in lacrime.

Ida interviene affermando che la dama di Vigevano è sempre stata gelosa di lei ogni qualvolta si avvicinava ad Alessandro, anche solo per parlargli. La parrucchiera cerca di tranquillizzare però Pinuccia dichiarando che Alessandro potrebbe essere suo nonno e che mai potrebbe nutrire nei suoi confronti un sentimento diverso dal bene che potrebbe provare per una persona anziana.

La dama di Vigevano, dopo le parole di Ida, sembra essersi convinta e addirittura chiede scusa pubblicamente per aver frainteso la situazione.