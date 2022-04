UeD, dramma senza fine per la povera Ida: Riccardo ha preso una sbandata per l’altra dama

Spiacevoli notizie per la dama di UeD, Ida Platano, Riccardo ritorna nel programma ma perde completamente la testa per un’altra donna. Ecco di chi si tratta.

Nelle ultime settimane abbiamo assistito a degli scenari letteralmente surreali. Come ben saprete per l’ennesima volta la donna è stata delusa dall’uomo di cui si stava perdutamente innamorando. In molti sono rimasti completamente a bocca aperta nell’assistere al surreale episodio e per questo motivo infatti, perfino la stessa opinionista che inizialmente si scontrava quotidianamente contro la dama, ha preso le sue difese. Alessandro, cavaliere del trono over ha confermato la tesi della dama, ed infatti si è prontamente catapultato fra le braccia di un’altra.

Inaspettatamente però, a scendere le famigerate scale di Uomini e Donne, è stato proprio l’ex storico della dama. In molti hanno presupposto che il suo gesto era legato principalmente alla difficile situazione della donna, a quanto pare però i suoi obbiettivi sono ben altri.

Perfino la stessa dama si sarebbe aspettata qualche parola di consolazione da parte sua, inoltre la scelta di apparire in questo determinato momento ha lasciato pochi dubbi inizialmente. Sorprendendo tutti però, l’attuale cavaliere, ha intrapreso una strada completamente diversa. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è successo nelle ultime ore.

Ida Platano colleziona purtroppo l’ennesima delusione a UeD, Riccardo perde la testa per un’altra donna

Insomma, da quanto avrete potuto scuramente immaginare, la donna non è particolarmente fortunata in amore. Eppure ha un animo buono ed è di bell’aspetto. Nonostante questo però, pare che ai cavalieri giunti finora per lei non abbiano coltivano un particolare interesse nei suoi confronti. Come vi abbiamo già anticipato, con la scesa di Riccardo, tutti si sarebbero aspettati un presunto avvicinamento fra i due. Vi ricordiamo che la donna era notevolmente affezionata a lui e la sua lontananza l’ha completamente distrutta.

Anche se il loro passato lascia molto a desiderare, i due hanno coltivato molto insieme. Dopo aver trascorsi un così tanto tempo insieme e vedendo che il volto della donna ormai si riga di lacrime quotidianamente, la stessa conduttrice si sarebbe aspettata anche solo un piccolo gesto a lei rivolto. A quanto pare però, delle lacrime di Ida a Riccardo importa ben poco.

Per questo motivo infatti, non ha affatto perso tempo ed ha prontamente deciso di corteggiare un’altra donna. I due sono perfino usciti ed hanno trascorso insieme dei momenti magici. Cosa penserà Ida di tutto ciò? Non ci resta che attendere per scoprirlo.