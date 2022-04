“Torna dall’ex fidanzata”, Alex Belli fuori controllo: lei è famosissima e più bella di Delia

Alex Belli sorprende tutti. L’ex gieffino torna dalla sua vecchia fiamma. Lei è famosissima, più bella di Delia e la conoscete tutti: oggi è un volto del piccolo schermo.

Alex e Delia ai ferri corti?

Alex Belli e Delia Duran sono due personaggi chiacchieratissimi del piccolo schermo. Hanno attirato l’attenzione dei telespettatori per la loro relazione turbolenta e per aver messo in piedi un triangolo amoroso, insieme ad un’altra ex gieffina, Soleil Sorge.

L’italiano e la modella venezuelana stanno insieme da 4 anni e in questo arco temporale il loro rapporto è stato messo a dura prova. Più volte l’ex attore di Centovetrine è stato accusato di essere poco fedele e ligio ai doveri che dovrebbero spettare ad un uomo innamorato e impegnato sentimentalmente.

Dopo la conclusione del reality più spiato d’Italia, al quale entrambi hanno partecipato, la coppia sembrava aver ritrovato equilibrio e serenità ma giunge adesso una notizia che lascia tutti senza parole: Alex Belli fa un colpo di testa e decide di ritornare dalla sua ex fidanzata.

Belli torna dalla sua ex fidanzata

Tranquillizziamo subito i fan della coppia Belli-Duran. Il fotografo italiano e la modella venezuelana non hanno posto fine alla loro storia d’amore ma qualcosa di curioso sta per accadere.

Tra poche ore, l’ex gieffino sarà ospite speciale de La Pupa e il secchione show, la trasmissione condotta da Barbara D’Urso. Nella puntata di stasera, non solo Alex incontrerà la sua ‘amica speciale’, Soleil Sorge, ma avrà un confronto anche con la sua ex fidanzata, Mila Suarez.

Forse non lo sapete, ma l’attuale pupa in coppia con Mirko Gancitano, è stata fidanzata per diverso tempo con Alex Belli. Alex e Mila si sono conosciuti dopo la fine del matrimonio di lui con la modella slovacca Katarina Raniakova.

I due sono stati insieme per poco tempo perché poi, nelle loro vite, è subentrata Delia Duran, la donna con la quale Belli avrebbe tradito Mila. I rapporti, oggi, tra Alex e la Suarez non sono idilliaci.

In più occasioni la pupa ha accusato Belli di essere non solo egocentrico ma anche manipolatore e di averla convinta a sottoporsi, nel corso del loro fidanzamento, a diversi interventi estetici per risultare più piacente nel mondo dello spettacolo. Tra qualche ora assisteremo dunque ad un confronto tra i due ex fidanzati e siamo sicuri che ne vedremo delle belle, il trash è assicurato.