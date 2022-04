Vi ricordate di Syusy Blady e Patrizio Roversi? I due sono stati i volti storici dello storico programma di Rai 3, di Turisti per caso. Sapete che fine hanno fatto? La loro vita di oggi è completamente diversa: scopriamo di più.

Turisti per caso è stata una storica trasmissione televisive ideate dal famoso duo composto da Patrizio Roversi e Syusy Blady, in onda sulle reti Rai tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000. La coppia ha accompagnato milioni di telespettatori in giro per il mondo, ma sapete che fine hanno fatto? Impensabile: scopriamo di più.

Patrizio Roversi e Syusy Blady, l’indimenticabile duo

Patrizio Roversi e Maurizia Giusti, in arte Syusy Blady, sono stati i conduttori di “Turisti per caso“, storica trasmissione delle reti Rai andata in onda nel 1991, successivamente dal 1994 al 2001, infine nel 2006. Insomma, sono passati 15 anni, ma i due sono rimasti nel cuore di milioni di telespettatori.

La complicità della coppia a livello lavorativo è sempre stata nota a tutti. Ma il pubblico si è particolarmente affezionato ai due per la loro bellissima e intensa storia d’amore. Syusy e Patrizio, infatti, sono convolati a nozze nel 1982 e forse l’amore è stato anche il segreto del loro successo.

Dal loro legame è nata loro figlia Zoe. Ma nel 2002 si sono separati, anche se non hanno mai smesso di lavorare insieme in televisione. L’uomo si è addirittura risposato con un’altra donna. Ma sapete in che rapporti sono ora e che fine hanno fatto? Da non credere: scopriamolo.

Turisti per Caso, che fine hanno fatto dopo il successo

Numerosi telespettatori sono curiosi di scoprire la nuova vita della famosa e storica coppia di Turisti per caso. Che fine hanno fatto? Malgrado il loro amore sia giunto al capolinea non si sono mai separati professionalmente. Oggi Patrizio e Syusy sono a capo di Italia Slow Tour, un’agenzia che opera nel settore del turismo. Tempo fa, la donna ha raccontato:

“Continuiamo a lavorare insieme come sempre, essendo in società insieme. Siamo genitori, siamo amici, siamo colleghi. Insomma siamo molto legati ma liberi di fare la nostra vita”.

Attualmente i due sono impegnati a pubblicare riviste, libri e ad organizzare viaggi di gruppo specialmente in Italia. Anche se non sono più sposati, non smettono di volersi bene e non c’è cosa più bella.