“Ha bestemmiato”, il microfono ha registrato tutto: scandalo all’Isola dei Famosi | VIDEO

Naufrago si dimentica completamente del microfono acceso e dice l’impensabile, scoppia prontamente la polemica sui social. Cosa è stato detto all’Isola dei Famosi: tutti i dettagli a riguardo.

Il programma condotto dalla famigerata Ilary Blasi è iniziato ormai da diverse settimane, i naufraghi hanno iniziato a capire cosa effettivamente gli aspetta. Innumerevoli sfide infatti vi presenteranno sul loro cammino e solo chi le affronterà superbamente potrà continuare il suo percorso sull’isola. Ad oggi tutti i concorrenti sono stati almeno una volta protagonisti, purtroppo, di varie discussioni. Inoltre essendo un programma televisivo così importante, gli occhi di tutti gli italiani sono tutti puntati nei confronti dei membri del cast.

Ogni loro minima azione quindi è severamente scansionata dal pubblico. Per poter prendere parte al reality ogni concorrente ha dovuto accettare quindi innumerevoli regole ferree pensate dagli stessi autori del programma. Queste ultime servono principalmente per non creare scompiglio ed inoltre per non urtare la sensibilità di tutti i telespettatori.

Per questo motivo infatti non vengono tollerate azioni offensive di alcun tipo, sia fisiche che verbali. Nell’ultima puntata mandata in onda però, è accaduto davvero l’impensabile. Le riprese hanno iniziato a fare il giro del web e l’indignazione ha iniziato ad aumentare smisuratamente. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è accaduto realmente sotto gli occhi di tutti gli italiani.

Isola Dei Famosi, presunta bestemmia detta in diretta televisiva: il pubblico scatena una putiferio

Come vi abbiamo già anticipato, nella scorsa puntata abbiamo assistito ad una scena davvero surreale. Per chi non lo sapesse, alcuni naufraghi non sono arrivati in tempo per l’inizio del programma, per questo motivo infatti hanno raggiunto gli altri dopo qualche puntata. Due dei concorrenti in particolare, presenti nel cast, involontariamente hanno fatto innalzare un vero e proprio polverone.

Stiamo ovviamente parlando dei famosi Cugini di Campagna, Silvano e Nick hanno raggiunto il resto del gruppo per via di alcune problematiche insorte prima ancora che il programma potesse iniziare. Per chi non lo sapesse infatti Silvano purtroppo è rimasto in quarantena forzata per via di una positività al covid-19.

Nella scorsa puntata quindi la conduttrice ha dato il benvenuto anche a loro due. Giunti sull’isola però Silvano ha detto una frase che ha scatenato un l’ira dei telespettatori.

SILVANO ARRIVA SULL’ISOLA E BESTEMMIA: SIAMO PRONTI AL BESTEMMIA GATE?✈️ #isola pic.twitter.com/OxJhVlRlWR — 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑘𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑘 🦋🐍🤍 (@itssmarikaa) April 4, 2022

Pare infatti che, parlando con Alvin, l’uomo abbia detto una bestemmia. Rivedendo le riprese però gli animi dei vari utenti del web si sono placati poiché la parola è apparentemente simile ma con significato totalmente diverso.