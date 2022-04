Benedetta Rossi allarma tutti, non bastava un problema di salute: ora anche questa

By

Benedetta Rossi preoccupa tutti. Dopo l’intervento alla schiena, ora arriva un nuovo problema di salute. Questa non ci voleva proprio!

La foodblogger più famosa d’Italia non trova pace. Dopo la delicata operazione alla schiena ora arriva per lei un altro problema da affrontare.

Benedetta Rossi, la cuoca più amata d’Italia

Benedetta Rossi è la foodblogger più amata d’Italia. Questa denominazione non potrebbe essere più corretta. Grazie alla sua abilità in cucina, alla sua genuinità e al suo buon umore, la chef è entrata nel cuore dei telespettatori e soprattutto nelle case degli italiani.

La passione per la buona cucina trasmessale dalla nonna e dalla mamma, ha permesso alla Rossi di divulgare semplici ricette che chiunque, anche chi vede la cucina anni luce lontano da sé, sarebbe in grado di riprodurre.

Sposata da tanti anni con Marco Gentili, suo collaboratore e spalla, non solo nel lavoro ma soprattutto nella vita, la coppia non ha figli ma un cane, Cloud che per loro è un bimbo da accudire e crescere.

Qualche settimana fa, la foodblogger si è dovuta sottoporre ad un delicato intervento alla schiena che le ha lasciato una brutta cicatrice che ancora non si è rimarginata del tutto.

La Rossi ha affrontato dunque un periodo non semplice per quanto riguarda la salute. Ma, proprio adesso che stava riprendendosi, ecco che arriva per lei un’altra batosta.

La foodblogger non trova pace

Star dei social, della TV e anche dell’editoria, Benedetta Rossi non smette di far parlare di sé. La foodblogger si è fatta conoscere grazie alla trasmissione Fatto in casa per voi che le ha consentito di ottenere la fama e la popolarità, meritatissima, di cui oggi gode.

La sua bravura e la sua professionalità hanno portato la Rossi a sfondare anche nel mondo dei libri e dei social network. Purtroppo, questo non è un periodo particolarmente sereno per la sua salute.

Come ben saprete, qualche settimana fa, la foodblogger più famosa d’Italia si è dovuta sottoporre a un delicato intervento alla schiena che rimandava da un po’ di tempo. L’operazione, che è durata diverse ore, le ha lasciato una cicatrice che non si è ancora rimarginata.

Tuttavia, Benedetta che ha documentato la sua esperienza in ospedale e condiviso con i follower le sue ansie e le sue preoccupazioni, sembrava essersi ripresa ma ecco che, proprio nel momento in cui il sole sembrava pronto a spuntare, nuovamente una tempesta si abbatte su di lei.

I problemi per la Rossi non sono finiti. La chef continua ad avere dolori alla schiena. Ha affermato, in alcune sue Instagram stories, che è tornata a fare moderata attività fisica. Ogni mattina percorre i suoi 5 chilometri a piedi ma con molta calma dato che tutti i muscoli della schiena continuano a farle male e si sente tutta indolenzita.

Ha condiviso con i suoi follower anche una recente passione scoperta, lo yoga. La foodblogger, attraverso infatti esercizi di meditazione e respirazione, riesce a controllare anche il dolore. I fanno sono preoccupati per lei ma la Rossi li tranquillizza: presto tornerà più in forma che mai.