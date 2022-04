Antonino Spinalbese distrugge Belen: nessuno è mai riuscito ad asfaltarla così

Il famoso Antonino Spinalbese distrugge definitivamente la showgirl Belen Rodriguez, nessuno l’avrebbe mai potuto immaginare: ecco tutti i dettagli a riguardo.

Come ben saprete i due, seppur per un breve lasso di tempo, sono stati sentimentalmente legati ed hanno condiviso molto. La loro storia d’amore infatti ha attirato l’attenzione di tutti coloro che la seguono fin dagli esordi della sua carriera. Per chi non lo sapesse, lui inizialmente non era affatto conosciuto nel mondo dello spettacolo, l’interesse nei suoi confronti infatti è stato suscitato proprio con l’avvicinamento della donna. Iniziando questa relazione quindi per lui è iniziato un vortice completamente inaspettato.

Il suo nome è finito nei vari chiacchiericci che riguardano principalmente il gossip e questo non ha giovato particolarmente sulla sua vita privata. Dopo la nascita della piccola Luna Marì però, quella che prima appariva come una relazione stabile e fondata su basi solide, semplicemente si è sgretolata nel nulla.

Belen, subito dopo aver confermato la notizia della loro rottura si è prontamente consolata fra le braccia del suo storico ex Stefano De Martino. Inutile dire che Antonino non ha affatto apprezzato il suo gesto, compiuto inoltre sotto gli occhi di tutti. Successivamente, lui ha deciso di far calare il silenzio sul suo nome, non attirando infatti alcuno scoop.

Antonino Spinalbese si scagli incredibilmente contro la showgirl Belen: cosa è successo

Anche se entrambi si sono ripromessi di non influenzare negativamente sulla crescita della loro figlia Luna tramite i loro comportamenti, i loro atteggiamenti lasciano molto a desiderare.

Nelle ultime ore pare infatti che, dopo che l’ex Belen ha deciso di far trapelare e così confermare il ritorno di fiamma, lui si è praticamente scagliando contro di lei. Il modo utilizzato però è davvero singolare. Come vi abbiamo già anticipato precedentemente, lui per via del gossip si è ritrovato in un loop infinito.

Per questo motivo infatti ha deciso di colpirla con la stessa moneta, facendo ricadere un gossip inimmaginabile sul suo conto. Apparentemente può sembrare che in realtà non sia un gesto così eclatante, scatenare un determinato chiacchiericcio però potrebbe avere delle ripercussioni incredibili sulla vita della donna.

Ma Antonino che manda queste frecciatine (sicuramente riferite a Belen) 😂😂😂 pic.twitter.com/Nv5ZJHGZfc — callmegin (@Gossip14378601) April 4, 2022

Tramite una Instagram Story l’uomo ha deciso di condividere un video in cui viene detto: “Small minds discuss other people, gossip. Good Minds discuss events. Great Minds discuss ideas.” – che tradotto significa – “Piccole menti discutono di altre persone, pettegolezzi. Le buone menti discutono degli eventi. Le grandi menti discutono di idee.” – Questo è un chiaro segnale, con queste parole ha voluto lascia intendere molto riguardo la vita privata di Belen.