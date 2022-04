Alberto Matano beccato a casa proprio con lei: molto più famosa di lui | VIDEO

Alberto Matano beccato con lei. La donna in questione è famosissima, molto più di lui. Ecco che cosa ha combinato il conduttore de La vita in diretta e soprattutto con chi.

Alberto Matano beccato in compagnia di una donna bellissima. Lei è famosissima, un mostro sacro della televisione italiana. Ve la mostriamo.

Alberto Matano, amatissimo volto della Rai

Tra i conduttori più amati del piccolo schermo vi è sicuramente Alberto Matano. Il giornalista, che si è fatto conoscere dai telespettatori come mezzo busto del Tg1, edizione delle 20, è oggi un presentatore di tutto rispetto.

Da diverso tempo è al timone de La vita in diretta, il programma che a distanza di anni continua a riscuotere ancora grandissimo successo. Timido, introverso e riservato lontano dalle telecamere, sul piccolo schermo è un portento.

Non perde mai la sua professionalità e serietà ma è in grado, con la sua simpatia, di allietare i telespettatori. Poche sono le informazioni che abbiamo sulla vita privata di Alberto.

Nonostante il conduttore abbia fatto coming out poco tempo fa, nelle ultime ore ha sorpreso davvero tutti. Sapete che è stato beccato insieme ad una donna? Lei non solo è bellissima ma famosissima, più di lui.

Il conduttore beccato proprio con lei

Tutti gli occhi sono puntati su Alberto Matano. Il conduttore de La vita in diretta è stato paparazzato in compagnia di una donna, non solo bellissima, ma soprattutto famosissima. La dama in questione è un volto noto del piccolo schermo, una conduttrice di grande successo. Sapete di chi stiamo parlando? Della mitica Mara Venier.

La bella veneta che da anni è al timone di Domenica in, ha un rapporto di amicizia molto profondo con il collega Alberto Matano. Sapete che cosa ha fatto la presentatrice del programma domenicale più famoso d’Italia?

Ha invitato il giornalista a casa sua per una cena. Matano non era da solo, ospite della serata anche Rita Dalla Chiesa. Non è la prima volta che zia Mara organizza delle cenette a casa sua, solo qualche giorno prima, si è dilettata in cucina a preparare una cena squisita per alcuni ospiti d’onore come Christian De Sica e sua moglie.

Questa volta è toccata proprio a Matano. In un video molto carino, si vede la Venier in cucina mentre sistema le pietanze rimaste in contenitori da consegnare ai suoi ospiti. Mara non si è fatta mancare nulla: tra i carciofi, cotolette e pasta al forno, i suoi invitati hanno lasciato la sua abitazione con la pancia piena.

Nel video in questione, Matano è sorridente e sereno insieme alla collega nei confronti della quale nutre grandissima stima e rispetto.