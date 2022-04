UeD, ricordate la tronista Samantha? Ha perso tanti chili: è più bella di prima

By

Uomini e Donne, ricordate l’ex tronista Samantha Curcio? Ha perso tanti chili ed è più bella di prima. La sua incredibile trasformazione ha lasciato tutti senza parole.

Ricorderete tutti la tronista curvy di Uomini e Donne. Dopo la fine dell’esperienza mariana, è completamente rinata. L’avete vista nel suo nuovo corpo? È ancora più bella di prima.

Chi è Samantha Curcio, protagonista di Uomini e Donne

Classe 1990, bellezza mediterranea ed esplosiva, Samantha Curcio è stata un’amatissima tronista di Uomini e Donne, la prima curvy a sedere sul trono rosso di Maria De Filippi. La Curcio si è fatta conoscere per le sue fragilità e le sue debolezze.

Fin da piccola ha avuto problemi con il suo corpo e anche se ha perso molto peso a seguito di una dieta ferrea, durante il suo percorso a Uomini e Donne non si è mai sentita veramente a proprio agio con sé stessa.

La bella campana ha lasciato la trasmissione della De Filippi con Alessio Ceniccola ma la loro relazione è durata pochissimo. A quanto pare, lei lo avrebbe sorpreso in compagnia di un’altra donna.

A seguito di questa esperienza davvero traumatica per lei, Samantha ha ripreso in mano la sua vita e ha deciso di apportare alcuni cambiamenti, a partire dall’aspetto fisico. Avete visto come si è trasformata? Oggi è una donna davvero dalla bellezza stratosferica.

L’incredibile trasformazione dell’ex tronista di Uomini e Donne

Samantha Curcio ha cambiato vita e ha cambiato anche aspetto. La prima tronista curvy a sedere sul trono di Maria De Filippi oggi è una donna dal corpo mozzafiato. Sempre bella e seducente, ha attirato l’attenzione di tutti come tronista.

Le sue curve esplosive hanno fatto impazzire tantissimi corteggiatori. La Curcio, però, a quanto pare non si sentiva ancora a proprio agio con sé stessa e dopo la fine della sua relazione con Alessio e l’addio al trono di Uomini e Donne, ha deciso di ripartire da sé.

La Curcio si è sottoposta ad una dieta rigida e a sessioni intense di attività fisica. Ha perso davvero molti chili tanto da preoccupare, in talune occasioni, anche i fan. Più volte sui social è apparsa particolarmente magra e con un viso scavato.

La ex tronista ha tenuto a ribadire di stare bene e sentirsi finalmente in pace con sé stessa. In effetti la sua forma fisica è davvero smagliante. Il suo seno prorompente continua ad essere presente su un corpo che però ora è ancora più tonico e soprattutto longilineo. Samantha è bellissima.