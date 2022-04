UeD: “In cura a vita”, proprio lui colpito da una terribile malattia | Che ingiustizia la vita

UeD, dramma coinvolge il salotto dei sentimenti mariano: proprio lui colpito da una terribile malattia. La vita è stata davvero ingiusta con un amatissimo protagonista del famoso dating show di Canale 5.

Triste notizia per un amatissimo volto di Uomini e Donne. Proprio lui è stato colpito da una malattia molto brutta. Ecco chi è il protagonista di questa terribile vicenda.

Dramma a UeD

Un nuovo dramma si consuma nel salotto dei sentimenti più amato di Canale 5. Un amatissimo protagonista della trasmissione mariana, ha fatto delle confessioni inattese che hanno lasciato tutti davvero senza parole.

Come sappiamo, Queen Mary ospita nella sua trasmissione dame e cavalieri ma anche giovani ragazzi e ragazze che vogliono trovare l’amore. Sono ormai più di vent’anni che la moglie di Maurizio Costanzo, colei che ha scritto e ha pensato questo format, agisce da cupido moderno scoccando la freccia dell’amore.

Moltissime coppie sono nate al suo cospetto e altre tante se ne formeranno. Oggi vogliamo porre l’attenzione su un volto noto della trasmissione che è stato colpito da una terribile malattia a causa della quale dovrà essere in cura a vita. Ecco chi è il protagonista di questa terribile vicenda.

Amatissimo volto della trasmissione confessa la sua malattia

Arriva una triste notizia per lo studio di Uomini e Donne: amatissimo volto della trasmissione ha fatto una confessione inaspettata dichiarando a tutti di essere malato. Stiamo parlando di Davide Donadei.

Il giovane, che è stato uno dei tronisti più amati delle ultime edizioni di Uomini e Donne, ha lasciato più di un anno e mezzo fa la trasmissione con la sua attuale fidanzata, Chiara Rabbi.

I due vivono insieme e sono felicissimi. Davide però ha dovuto affrontare un periodo molto complicato, soprattutto per quanto riguarda la sua salute. Il ragazzo ha voluto raccontare, prima sul magazine di Uomini e Donne, e poi personalmente, attraverso le sue Instagram stories, della terribile malattia che lo ha colpito.

L’ex tronista ha confessato di aver vissuto tante giornate in uno stato di astenia e forte debolezza. Dopo essersi sottoposto a diversi e accurati controlli medici, ha scoperto non soltanto di essere celiaco ma anche di trovarsi in una fase avanzata di pre-diabete. Ma non è tutto.

Il colpo finale è arrivato con un esame alla tiroide che purtroppo non funziona come dovrebbe, in più, gli hanno scoperto due noduli. Il ragazzo ha dovuto iniziare d’urgenza una terapia che pare però stia funzionando.

Il giovane ha affermato di dover continuare la terapia a vita prendendo una pillola specifica per sempre:

“Ho un problema tiroideo: sono in cura, prenderò una pastiglia a vita sperando di non dover intervenire chirurgicamente”.

Fortunatamente, accanto a lui c’è sempre stata Chiara, l’amore della sua vita, con la quale spera presto di poter convolare a nozze e di mettere su famiglia.