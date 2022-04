“Squalifica immediata” all’Isola dei famosi: dimentica il microfono acceso nel fuori onda | VIDEO

Terribile avvenimento accaduto all’Isola Dei Famosi, il concorrente dimentica i microfoni accesi e viene registrato tutto. Ecco cosa è accaduto realmente nel fuori onda.

Nelle ultime ore abbiamo assistito ad un episodio completamente straziante, ciò che è accaduto fuori onda infatti è ha letteralmente scosso tutti coloro che hanno assistito alla scena. Come ben saprete attualmente tutti coloro che hanno deciso di intraprendete questo percorso all’interno del cast del rinomato programma condotto dalla famigerata Ilary Blasi, hanno accettato tutte le condizioni a loro imposte. Per chi non lo sapesse vi sono delle regole scritte imposte dagli stessi autori ai vari naufraghi che intraprendono questa incredibile avventura.

Anche se solitamente vediamo solo ciò che viene trasmesso durante gli appuntamenti serali, vi sono innumerevoli piattaforme che consentono di vedere ciò che accade sull’isola in diretta. Inoltre gli addetti mandano in onda molti daytime del programma in cui si vedono innumerevoli scene.

Ebbene, vi sono delle riprese che hanno letteralmente destabilizzato i telespettatori. Questi ultimi si sono completamente opposti alle parole volate ed inoltre hanno richiesto la squalifica immediata per i diretti interessati. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è realmente accaduto.

Naufraghi dimenticano i microfoni accesi: scoppia il putiferio per ciò che è accaduto all’Isola dei Famosi

Solitamente nel programma condotto dalla famigerata presentatrice non accadono scenari di questo tipo. Vi sono infatti dei regolamenti molto rigidi da seguire attentamente per non rischiare di urtare la sensibilità dei telespettatori e non solo. Dovete sapere che nelle ultime ore è accaduto l’impensabile. I protagonisti di questa terribile vicenda sono principalmente due, ovvero: Lory e Laura Maddaloni.

Quest’ultima, secondo quanto riportato e confermato dai vari video che attualmente circolano sul web, avrebbe profondamente insultato la sensibilità della donna. Il tutto fatto davanti a tutti i presenti con un frase del tutto fuori luogo e particolarmente disprezzante.

“Tutto quello che hai passato non ti è servito a niente.” – Queste sono le parole di Laura. La quale durante una discussione con Lory ha deciso di colpirla nel profondo usando delle semplici parole taglienti. Per chi non lo sapesse, il passato della donna è alquanto tragico. Metterlo in discussione per un semplice battibecco televisivo ha scatenato un putiferio.

Molti sono attualmente i telespettatori che hanno esplicitamente richiesto la squalifica immediata della concorrente. Attualmente gli autori hanno preso in carico i fatti accaduti e si stanno decidendo sul da farsi. Non ci resta quindi che attendere per capire cosa accadrà prossimamente.