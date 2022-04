“Si è sposata”, che notiziona per Carolina di Monaco: non se lo sarebbe mai aspettato nessuno

Grande notizia per Carolina di Monaco: “si è sposata”. Nessuno si sarebbe mai aspettato una cosa del genere. Ecco che cosa è accaduto nei dettagli.

Nuove sorprese travolgono la famiglia Grimaldi. Nessuno avrebbe mai pensato che proprio lei fosse pronta a compiere un passo del genere. Che notiziona per Carolina di Monaco!

Carolina di Monaco, regina di gossip

La primogenita di Grace Kelly e Ranieri III di Monaco continua ad essere al centro dell’attenzione. Considerata tra le donne più belle del mondo, con una vita sentimentale turbolenta alle spalle, oggi, dopo diversi colpi di testa, rappresenta senza dubbio il pilastro fondamentale della famiglia Grimaldi.

La sorella maggiore di Alberto II e di Stéphanie è il collante di una delle dinastie più antiche d’Europa. Terza in linea di successione al trono del Principato di Monaco, ha condotto una vita da perfetta reale.

Dopo la laurea in filosofia alla Sorbona, si è dedicata completamente ai suoi impegni da principessa. Dopo tre matrimoni, diversi flirt con uomini dell’alta aristocrazia francese e non, dopo aver messo al mondo 4 figli, Carolina torna nuovamente a sorridere. Arriva una notiziona che lascia tutti a bocca aperta: “si è sposata”.

Grandi notizie per la principessa monegasca

Carolina di Monaco ha una vita sentimentale alle spalle molto movimentata. Nel 1978 è convolata a nozze con il banchiere francese Philippe Junot ma il loro matrimonio, nel 1992, è stato annullato dalla sacra Rota.

L’amore della sua vita si può sicuramente considerare l’italiano Stefano Casiraghi che sposa nel 1983. Dal loro matrimonio nascono tre figli, Andrea, Charlotte e Pierre. Purtroppo il loro amore finirà tragicamente a seguito della morte di Casiraghi per via di un terribile incidente.

Nel 1999 è di nuovo all’altare con Ernesto Augusto di Hannover che rende Carolina mamma di Alexandra ma anche la loro relazione finirà in modo brusco. Da allora, la principessa ha cercato di mantenere sempre riservata la sua vita privata e di tenere nascosti i suoi flirt e le sue relazioni e, a quanto pare, ci è riuscita in maniera egregia.

Ma avete visto che cosa è successo nelle scorse ore? Giunge una notizia che sconvolge tutti: un nuovo matrimonio è stato celebrato. Protagonista del lieto evento non è però purtroppo Carolina bensì Isabelle Junot, la figlia del suo primo marito.

La giovane il 2 aprile 2022 ha sposato il marchese di Cubas, Alvaro Falco. La rivista Hola ha ottenuto l’esclusiva. Isabelle è nata dall’amore di Philippe Junot con un’altra donna. La ragazza è una famosa attrice ma anche una insegnante di cucina.

Ha studiato in un prestigioso collegio svizzero, poi si è laureata in recitazione presso l’University of Virginia. Oggi lavora prevalentemente sui social anche come influencer e modella per diverse campagne pubblicitarie.

Grazie al matrimonio con Alvaro Falco è diventata ufficialmente marchesa di Cubas. Presente al patrimonio, chiaramente, anche Philippe Junot, l’ex marito di Carolina. Sebbene i due si siano lasciati tanto tempo fa, mormorano fonti vicino a palazzo reale, l’affetto tra di loro è ancora forte e Carolina è stata sicuramente felice di apprendere questa notizia.