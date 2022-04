Roberta Di Padua “sfigurata dalla chirurgia”, ve la ricordate così? Dimenticatevela! | FOTO

By

Anche l’ex dama di UeD Roberta Di Padua non ha resistito al ritocchino di troppo. Oggi sembra quasi irriconoscibile. Vediamo perché.

Per i suoi ritocchini selvaggi, Roberta Di Padua si è meritata un posto d’onore anche a Striscia La Notizia.

Chi è Roberta Di Padua

La bella ex dama di UeD Roberta Di Padua iniziò il suo percorso a UeD nel 2018. Benché abbia avuto molti corteggiatori e diverse frequentazioni, sicuramente la storia più importante è stata quella con Riccardo, l’ex di Ida Platano. La loro storia d’amore, però, dopo diversi tira e molla, non avrebbe funzionato. Uscirono insieme dal programma nel marzo del 2020. Tornarono qualche mese dopo per chiarire delle incomprensioni che misero la parola fine alla loro relazione.

In realtà, si potrebbe dire che il percorso di Roberta a UeD sarebbe iniziato prima. La Di Padua, infatti, è stata sposata con il fratello di Federico D’Aguanno, Giuseppe. Dalla loro unione è nato un figlio nel 2013.

Prima di approdare nel parterre di UeD la bella Roberta, originaria di Cassino, in provincia di Frosinone, svolgeva il lavoro di segretaria. Oggi è tornata alla sua vita normale anche sei i suoi profili social, sono molto seguiti e attivi. Prima di diventare influencer a tempo pieno, però, ha deciso di dedicarsi completamente a suo figlio.

Sfigurata dalla chirurgia?

Roberta si è meritata una piccolo spazio in una sezione di Striscia la Notizia. In pratica, sono stati ripresi dalla trasmissione satirica alcuni degli schiaffi più famosi della tv. Lei ne diede uno bello forte a Riccardo a suo tempo. Un onore per lei che ci ha tenuto a ringraziare, attraverso le sue Instagram stories, la trasmissione.

Recentemente, però, Roberta Di Padua è stata attaccata sui social. Il motivo è semplice: a causa dei molteplici ritocchini di chirurgia estetica, la donna sembra irriconoscibile. Insomma, dimenticate la ragazza fresca, dai lineamenti morbidi ed accoglienti.

Oggi Roberta appare con le labbra a canotto, la fronte spianata e le sopracciglia arcuate. Lei stessa ha ammesso di essere ricorsa alla chirurgia. Già nelle ultime apparizioni nel parterre di Uomini e Donne, qualche ritocchino compariva già ma nessuno si aspettava che avesse continuato.

Sotto qualche sua foto pubblicata su Instagram alcuni haters hanno ipotizzato che sia intervenuta anche sul naso. Per qualcuno è diventata ormai irriconoscibile.