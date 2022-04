Principe Carlo, si fa soffiare la corona proprio da lui: stravolti tutti i piani ad un passo dal trono

Il Principe Carlo potrebbe non diventare mai Re, tutti i suoi piani a riguardo saltano inaspettatamente. Ecco chi invece potrebbe prendere il posto della Regina Elisabetta dopo la sua morte.

In questi ultimi anni abbiamo spesso sentito parlare della Famiglia Reale e di tutto ciò che la circonda. Come ben saprete sono innumerevoli gli scandali che hanno letteralmente fatto preoccupare la stessa Regina Elisabetta. Solo pochi anni fa infatti il Principe Harry decise di abbandonare definitivamente il titolo allontanandosi dalla sua stessa famiglia. Questo ovviamente scatenò un putiferio nell’opinione pubblica. Questo avvenimento inaspettato iniziò a far dubitare della stessa istituzione e di questo la Regina non ne fu affatto contenta.

Per questo motivo infatti da allora tentò in ogni modo di riconquistarsi al benevolenza del popolo. D’altronde la Famiglia Reale non è inesperta in questo campo, vi ricordiamo infatti che quando suo figlio divorziò dall’allora Principessa del Galles, la quale ricopre tuttora questo titolo nonostante la sua scomparsa, si scatenò l’ira di tutti i sudditi.

È risaputo ormai che il figlio della Regina, nonostante la relazione con la madre dei propri figli coltivava un rapporto extraconiugale con Camilla, ovvero una sua ex storica spudoratamente rifiutata dalla Regina. A quest’ultima infatti le venne proibito di sposare Carlo poiché allora le regole erano estremamente rigide.

Perché il Principe Carlo potrebbe non diventare mai Re? Tutta la verità a riguardo

In realtà vi sono innumerevoli motivazioni per cui il figlio stesso della Regina non potrebbe salire al trono. Uno in particolare ha però suscitato l’attenzione di molti. Secondo quanto riportato dalla biografa Anna Pasternak, vi è infatti un perché incredibilmente singolare. Come avrete avuto modo di comprendere la Famiglia Reale è incredibilmente severa per quanto riguarda il matrimonio ed ovviamente il divorzio. La stessa Regina Elisabetta è la sovrana della Chiesa D’Inghilterra.

Per chi non lo sapesse Camilla, come anche il figlio stesso della Regina, ha affrontato un divorzio singolare. Inoltre le verità trapelate sul rapporto con il suo attuale marito hanno scatenato il panico, in molti infatti presuppongono che se i due non si fossero nuovamente avvicinati, Lady D. non si sarebbe mai separata da Carlo e molto probabilmente il 31 agosto del 1997 lei non si sarebbe trovata a Parigi e non sarebbe morta in un tragico indicente.

Queste ovviamente sono solo delle semplici supposizioni, nessuno può con certezza affermare nulla a riguardo. Per anni, per via di questa tragedia, il popolo ha ripudiato il figlio della Regina. Se lui salisse al trono quindi potrebbe mettere in difficoltà la corona e l’istituzione stessa. Inoltre lo scandalo del figlio Harry non giova sicuramente a suo vantaggio. A portare la corona quindi potrebbe essere William, il quale assieme alla moglie Kate ha dimostrato professionalità e bontà d’animo e tuttora entrambi sono idolatrati dal popolo.