Jeremias Rodriguez, chi è la fidanzata? Una così farebbe invidia addirittura a Belen | FOTO

Avete mai visto la bellissima fidanzata del famoso Jeremias Rodriguez? Lei è davvero incantevole, tanto che è al pari della famigerata Belen. Ecco chi è lei e come si sono conosciuti.

In questi ultimi giorni il famoso fratello dell’incredibile showgirl Belen sta intraprendendo un percorso molto difficile esponendosi incredibilmente. Come ben saprete il giovane ragazzo inizialmente non era molto legato al mondo dello spettacolo, la sua stessa famiglia però negli anni ha conquistato una notorietà inimmaginabile ed anche lui si è ritrovato a ricoprire un ruolo incredibilmente importante. Ad oggi lo abbiamo visto infatti attirare l0attenzione del pubblico in svariate occasioni.

Attualmente si ritrova confinato in un’isola sperduta in Honduras insieme a tutti coloro che hanno deciso di intraprendere questa assurda avventura. Ad affrontare questo percorso insieme a lui inoltre vi è proprio il padre del ragazzo, il quale difficilmente appare sotto gli occhi attenti delle telecamere.

Nelle ultime puntate de L’Isola dei Famosi lo abbiamo visto impegnarsi notevolmente e proprio per questo motivo infatti la stessa conduttrice del programma ha deciso di sorprenderlo. Nello studio televisivo infatti si è presentata la fidanzata, nessuno infatti si sarebbe mai aspettato una sorpresa del genere e perfino gli stessi fan sono rimasti incredibilmente estasiati dalla sua bellezza e delicatezza. Vediamo quindi di chi si tratta e come i due si sono conosciuti.

Chi è la fidanzata di Jeremias Rodriguez: ecco come si sono conosciuti loro due

Da quando il giovane ragazzo ha deciso di apparire nel mondo dello spettacolo non l’abbiamo mai visto così coinvolto in una relazione amorosa. Ad oggi però lui appare follemente innamorato di quella che, presumibilmente sarà la sua compagna di vita e madre dei suoi figli. Lui stesso ha ammesso più volte che in Deborah Togni vede la versione migliore di sé stesso.

A quanto pare i due si sono conosciuti in un momento incredibilmente particolare per entrambi. Si sono infatti incontrati subito dopo il lookdown. Per Jeremias è stato semplicemente un colpo di fulmine e da allora non è più riuscito ad allontanarsi da lei ed infatti dopo una breve conoscenza sia Jeremias che Deborah hanno capito che il loro avvicinamento gli avrebbe cambiato radicalmente la vita.

Perfino la ragazza ha ammesso di essere incredibilmente felice al suo fianco ed è severamente convinta che l’amore che prova per lui non svanirà mai. Non ci resta quindi che attendere per scoprire come si evolverà questa loro vicinanza.