Ilary Blasi a cuore aperto, lo confessa senza timore: il tradimento è ingiustificabile

Ilary Blasi si confessa. La bellissima showgirl parla senza timore: il tradimento è ingiustificabile. Ecco perché le sue parole hanno suscitato scalpore.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi fa una confessione inattesa. Per la prima volta parla a cuore aperto del tradimento. Ecco che cosa ha dichiarato.

Ilary Blasi a cuore aperto

Ilary Blasi è ritornata in forma più che mai sul piccolo schermo dopo un anno di assenza dai riflettori. La ex letterina di Passaparola ha riconquistato la scena con la conduzione dell’Isola dei Famosi.

L’edizione 2022 del survival game è iniziata nel migliore dei modi. Il primo appuntamento si è concluso con oltre il 23% di share, ottimi risultati per una prima diretta. Puntata dopo puntata, i telespettatori si affezionano sempre di più ai naufraghi di questa edizione e il successo della trasmissione, grazie anche alla bravura di Ilary Blasi, è ormai dato per scontato.

La bella conduttrice è ritornata dinanzi alle telecamere dopo un periodo abbastanza turbolento. Sbattuta sulle prime pagine dei giornali, la sua vita privata ne ha risentito duramente.

Per settimane si è parlato di un presunto tradimento da parte di Francesco Totti ai sui danni e di un probabile, imminente divorzio, voci queste mai confermate dalla conduttrice che, però, ammette di aver vissuto alti e bassi con Francesco. In ogni caso, una confessione fatta recentemente nella nota trasmissione televisiva, Le belve, ha spiazzato tutti.

La confessione della conduttrice sul tradimento sconvolge i fan

I mesi passati non sono stati semplici da affrontare per Francesco Totti ed Ilary Blasi. La coppia più longeva dello showbiz italiano ha affrontato un periodo molto complicato.

Loro, sempre riservati e con un profilo basso, sono stati sbattuti in prima pagina dalle principali riviste di gossip e addirittura da autorevoli quotidiani, che davano per concluso il suo matrimonio per via di un tradimento.

La Blasi, ospite da Silvia Toffanin, ha parlato qualche settimana fa, di un complotto organizzato ai danni suoi e di Francesco solo per ottenere attenzione mediatica. Nessun tradimento dunque sembra esserci stato, ma in un’altra intervista rilasciata a Belve, la conduttrice dell’Isola dei Famosi fa delle dichiarazioni davvero spiazzanti.

Intervistata da Francesca Fagnani che tocca nuovamente l’argomento del tradimento, la Blasi parla ancora una volta di cospirazione e macchinazione ordite ai suoi danni. La presentatrice chiede poi alla collega se un eventuale tradimento potrebbe essere perdonato in casa sua.

La bella romana spiazza tutti con la sua risposta:

“No, né dell’uno né dell’altro”.

Le sue parole non lasciano alcun dubbio di interpretazione. Ilary ne è sicura: nel caso in cui l’ombra del tradimento dovesse mettere piede nella loro vita, il loro matrimonio sicuramente finirebbe, tradire è un atto ingiustificabile.