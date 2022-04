Gianni Sperti senza filtri, condivide lo scatto del bacio proprio con lui: è amore vero | FOTO

Gianni Sperti, l’opinionista amatissimo di Uomini e Donne, lascia tutti senza parole. Beccato a baciarsi proprio con lui. Questa volta è amore vero, non ci sono dubbi.

L’opinionista di Maria De Filippi condivide lo scatto di un bacio appassionato proprio con lui. Nessuno si aspettava una cosa del genere. Sui social scoppia il delirio.

Gianni Sperti, l’opinionista più amato di Uomini e Donne

Sono ormai tantissimi anni che Gianni Sperti siede sulla sua sediolina bianca accanto a Tina Cipollari, la sua storica compagna di avventure. Entrambi sono opinionisti fissi della trasmissione Uomini e Donne da più di 10 anni.

Maria De Filippi continua a volerli nel suo team perché in grado di assolvere perfettamente il loro ruolo, quello di commentatori e opinionisti sagaci, ironici e peperini. Gianni, prima ancora di diventare opinionista a Uomini e Donne, era già un volto noto nel mondo dello spettacolo.

Ha iniziato la sua carriera come ballerino. Lo ricorderete sicuramente a Buona domenica ma anche ad Amici, in veste di professionista. Per un periodo di tempo, è balzato agli onori della cronaca rosa per il suo matrimonio, poi fallito immediatamente, con la showgirl Paola Barale.

Da allora, Sperti ha tenuto sempre lontano dai riflettori la sua vita privata. Spunta però ora uno scatto che lascia tutti senza parole: l’ex ballerino è stato beccato a baciarsi proprio con lui, nessuno se l’aspettava.

La foto del bacio sorprende tutti

Da quando è fallito il suo matrimonio con la showgirl italiana Paola Barale, nessun legame amoroso, circa il suo conto, è spuntato fuori. Per anni si è parlato di una sua presunta omosessualità mai confermata né smentita ufficialmente.

L’amatissimo opinionista di Uomini e Donne pur essendo estroverso e peperino dinanzi alle telecamere, fuori dagli studi televisivi cerca di mantenere un profilo sempre piuttosto basso e di esporsi poco, soprattutto per quanto riguarda la sua vita privata.

Spunta però proprio qualche ora fa, una foto che lascia tutti senza parole. L’amatissimo ex ballerino di Amici è stato beccato a baciarsi proprio con lui. Sapete di chi si tratta? Stiamo parlando di Bruce.

Il maschio in questione non è un aitante giovanotto, bensì il cane di Matteo Ranieri, ormai ex tronista di Uomini e Donne e fidanzato di Valeria Cardone. Come i telespettatori hanno potuto notare, Matteo è particolarmente legato al suo cagnolone di 8 mesi e qualche settimana prima della scelta, lo ha portato anche in trasmissione.

Gianni è un grande amante degli animali e ha voluto testimoniare il suo amore per il cucciolo di Matteo proprio mostrandosi insieme a lui. Attraverso alcune sue Instagram stories, l’opinionista appare proprio mentre Bruce gli lecca affettuosamente la faccia. Lo scatto, che porta la didascalia “torna presto” con il tag di Matteo, ha fatto impazzire di dolcezza i social.